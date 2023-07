OL - Bleues : Renard voulait "plus d’exigence et de rigueur"

Ce jeudi, l’équipe de France féminine dispute son premier match de préparation avant la Coupe du monde. Capitaine des Bleues, Wendie Renard espère voir un changement dans les mentalités françaises.

C’est le grand jour pour l’équipe de France féminin. Non pas que les Bleues fassent leur entrée dans la Coupe du monde (le 23 juillet contre la Jamaïque) mais tout simplement parce qu’elles vont vivre un premier point de passage ce jeudi. Débarquées à Dublin mercredi, les joueuses d’Hervé Renard vont disputer un premier match de préparation contre l’Irlande ce jeudi. Une nation également présente en Australie dans deux semaines et qui va servir de premier test. "Ce sera l'occasion de voir où nous en sommes dans notre préparation et de continuer à travailler individuellement et collectivement sur le projet commun", a confié Wendie Renard à L’Équipe.

Seule la vérité du terrain fera foi de ce renouveau

Le projet commun est désormais sous la coupe d’un autre Renard depuis le mois de mars. Arrivé en lieu et place de Corinne Diacre, Hervé Renard fait depuis l’unanimité dans l’environnement français. Que ce soit les joueuses, la Fédération et même les médias, tous sont sous le charme du sélectionneur. Seuls les résultats auront pourtant de la valeur dans ce nouveau chapitre des Bleues.

Un virage opéré en partie par Wendie Renard et sa décision de se mettre en retrait de la sélection au début de l’année. Néanmoins, la capitaine refuse l’étiquette de leader de la fronde contre Corinne Diacre. "Je n'ai jamais pris de décision de faire quoi que ce soit. J'ai juste dit personnellement, je ne vais pas revenir sur ce qu'il s'est passé, j'avance aujourd'hui. Il fallait plus de rigueur et d'exigence pour se préparer collectivement et gagner le titre que l'on souhaite. Aujourd'hui, le nouveau coach est arrivé, on continue à travailler, cela ne signifie pas que l'étoile est déjà sur le maillot."

Les compétitions passées ont prouvé que rien ne servait de se voir trop belles, trop vite chez les Bleues. Il ne reste plus qu’à espérer qu’Hervé Renard joue les garde-fous auprès de ses joueuses.