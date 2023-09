Un "insider" a été payé par l’OL en 2022

Accusé par de nombreux supporters d’être utilisé par Jean-Michel Aulas sur Twitter (désormais X), David Barbet, un animateur pour différents médias belges et fan de l’OL, a touché de l’argent en 2022 de la part du club rhodanien.

Exclusif - Qui parle ? Dans quel but ? La rédaction d’Olympique-et-Lyonnais enquête depuis de longs mois sur le rôle de David Barbet. Ce jeune homme qui collabore pour différents médias belges dont la RTBF a toujours été accusé d’être le porte-parole officieux de Jean-Michel Aulas. L’occasion pour l’ancien président du club (36 ans de règne) d’avoir à sa solde un "influenceur" dans le but de contrer les "ennemis" de l’Institution sur Twitter (X). Toutefois, ce que tout le monde ignorait jusqu’à présent, c'est que David Barbet a été payé par l’OL Groupe. Dans le cadre d’une mission de trois mois en 2022, ce fan de l’OL a été missionné pour définir la stratégie des contenus vidéos de l’OL, mais également, et c’est là que son rôle interpelle, d’assurer une veille sur Twitter sur tous les sujets concernant l’OL Groupe et Jean-Michel Aulas.

JMA alerté par ses équipes

Une décision qui aurait été prise unilatéralement par l’ancien président de l’Olympique lyonnais et aurait été imposée à ses équipes. Selon nos informations, des proches collaborateurs de Jean-Michel Aulas s’étaient régulièrement opposés à l’utilisation d’influenceurs, dont David Barbet, qui plus est, sans que le public en soit informé. "La ficelle était particulièrement grosse et contre-productive, personne n’est dupe sur ce type de procédé", nous confie un ancien proche de JMA.

4000 euros hors taxe par mois

Ainsi, sans le savoir, pendant au moins trois mois, de nombreux supporters ont reçu des informations orientées, voire des remontrances dictées par la présidence de l’époque de la part d’une personne se revendiquant comme supporter de l’OL. Pour ce faire, d’après nos sources, David Barbet a perçu 4000 euros hors taxe par mois, soit 12 000 euros hors taxe. Toujours d'après nos informations, au printemps 2023, l’hypothèse de faire appel à nouveau à David Barbet de manière plus poussée aurait été évoquée par Jean-Michel Aulas. Son éviction par John Textor début mai aurait mis fin à cette idée.

Barbet enchaîne les tweets négatifs sur l'OL et Textor

Contacté, l’animateur de télévision et radio a refusé de répondre à nos questions. "Je ne préfère pas intervenir et être dans les citations", nous a-t-il simplement fait savoir. Il aurait été intéressant de comprendre son rôle exact et ses rapports actuels avec Jean-Michel Aulas. Depuis la prise de pouvoir de John Textor, David Barbet enchaîne les tweets négatifs sur son club préféré et son nouveau président américain. À quelle fin ?