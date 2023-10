Le sélectionneur de l'équipe de France, Thierry Henry est revenu sur son choix d'appeler Rayan Cherki qui est en difficulté ces derniers temps à l'OL.

Après avoir révélé son groupe pour les deux prochaines rencontres comptant pour les éliminatoires, Thierry Henry a justifié son choix d'avoir convoqué Rayan Cherki. Il faut dire que le joueur est en difficulté, au même titre que son équipe, à l'OL. "J'essaie de ne pas trop déranger les joueurs lorsqu'ils sont dans leur club. Je respecte le travail de l'entraîneur du club. Rayan est venu avec nous avec un bon état d'esprit. On a essayé de mettre quelque chose en place où il a bien compris ce qu'il avait à faire, a déclaré le sélectionneur des Bleuets au micro de la chaîne L'Equipe. Après ce qui se passe dans son club, ce n'est pas à moi de décider où et comment il doit jouer et s'il fait ce qu'il a à faire."

"Il y a pas mal de problèmes à Lyon"

"Avec nous, il a été bon, voire très bon. La vérité de septembre, ce n'est pas toujours la vérité d'octobre. (...). Pour parler de Rayan, il s'est bien comporté", a insisté Henry. Toutefois, l'ancien joueur ne veut pas s'immiscer sur le cas de Cherki à l'OL. "C'est assez dur de parler de ce qui se passe dans son club. Je ne suis pas toujours avec lui, il a un nouveau coach (Fabio Grosso), a-t-il indiqué. Il y a un changement, il y a pas mal de problèmes à Lyon. J'espère qu'il pourra venir en sélection en étant bien et content, car ce n'est pas évident (compte tenu de la situation de l'OL)."

"Cela peut devenir inquiétant s'il joue beaucoup moins"

Thierry Henry qui suit de nombreux matchs de Ligue 1 sait bien que l'OL et Rayan Cherki sont dans une situation très inconfortable et que cela peut devenir problématique à moyen terme. "Si je me mets à la place d'un supporter lyonnais, la situation du club est inquiétante. Si cela dure et qu'il n'arrive pas à s'imposer et à jouer, il va falloir se poser des questions, a précisé le sélectionneur de l'équipe de France Espoirs. Mais pour l'instant, on n'en est pas encore là." Et de conclure : "Il s'agit de deux matchs. Il a quand même commencé à Reims (2-0), il a tout de même eu du temps de jeu. Cela peut devenir inquiétant s'il joue beaucoup moins. Pour l'instant, je ne suis pas trop inquiet."