Metz : László Boloni et le mercato d'hiver "intéressant" de l'OL

A la tête d'une équipe en difficulté, László Boloni, entraîneur de Metz, se prépare à recevoir l'OL vendredi (21h). Le coach a notamment évoqué l'importance du mercato hivernal lyonnais.

En grande difficulté, puisque sur une épouvantable série de dix sorties sans la moindre victoire toutes compétitions confondues (neuf revers), Metz souffre avant d'accueillir l'OL. Ce vendredi à 21 heures, les Messins joueront peut-être déjà une partie de leur avenir lors de leur opposition face à l'Olympique lyonnais. 17es à cinq points de Nantes, barragiste, les hommes László Boloni espèrent mettre un terme à leur triste dynamique contre le 11e (25 unités).

Matić a "stabilisé le milieu de terrain"

Les Rhodaniens, eux, vont au contraire bien mieux, ayant gagné leurs quatre dernières parties, dont trois en Ligue 1. Cela leur a permis de remonter au classement. Dans sa prise de parole, l'entraîneur des Grenats s'est arrêté sur les transferts de son futur adversaire au mois de janvier. "C'est un grand nom et une formation prévue pour jouer plus haut en début de championnat. Ils ne font pas une bonne saison, et je ne crois pas qu'ils répondent à leurs ambitions. Ils ont fait un mercato très intéressant cet hiver en attaque, et avec Nemanja Matić, ils ont stabilisé le milieu de terrain, a-t-il souligné. Voilà ce que je pense d'eux. Mais en football, tout peut arriver."

Il est vrai que les recrues, dont Matić, Orel Mangala ou encore Gift Orban, ont déjà amené de la vie dans le groupe de l'OL. Ces garçons, comme les autres membres de l'effectif, devront à nouveau répondre présents dans cette confrontation décisive pour le maintien. C'est aussi dans ces rencontres que les mouvements hivernaux de l'état-major lyonnais doivent payer.