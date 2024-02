Metz - OL : avant-match, horaire, diffusion TV

Avant-match, horaire et diffusion TV, retrouvez les informations pratiques avant le match de la 23e journée de Ligue 1 entre Metz et l’OL.

L’avant-match

Si l’on se fie uniquement au classement, on se dit qu’il n’y a aujourd’hui pas un monde d’écart entre Metz (17e, 17 points) et l’OL (11e, 25 unités). Actuellement toutes les deux candidates au maintien, les deux formations ont pourtant une trajectoire diamétralement opposée. Pour l’Olympique lyonnais, les jours qui viennent de s’écouler ont été studieux, encouragés par les quatre victoires consécutives, dont trois en Ligue 1, de ce groupe renaissant.

En face, les pensionnaires du stade Saint-Symphorien traversent une crise de résultat, n’ayant plus gagné depuis fin novembre 2023. Ils viennent d’enchaîner dix rencontres sans le moindre succès toutes compétitions confondues (neuf défaites et un nul), et plongent à vue d’œil. La forme du moment plaide donc largement en faveur de Pierre Sage et de ses hommes. Malgré tout, la confiance peu aussi très vite changer de camp, et une contreperformance en Moselle viendrait ternir le travail effectué jusqu’à présent.

À quelle heure se joue Metz - OL ?

Comme la semaine passée, les Rhodaniens ouvriront le bal de cette 23e journée de Ligue 1. La partie débutera à 21 heures, avec un coup d’envoi donné par l’arbitre, Marc Bollengier. Les supporteurs des Grenats, qui vivent une période délicate, seront présents en nombre puisque l’enceinte messine affichera complet, soit près de 27.000 spectateurs dans les tribunes.

Sur quelle chaîne voir Metz - OL ?

Pour ce premier match de la 23e journée, il faudra se brancher sur Prime Video. La plateforme diffusera seule ce duel, comme à chaque fois pour cette programmation. Les fans lyonnais n’ayant pas fait le déplacement devront donc bénéficier d’un abonnement afin de visionner cette affiche. Les commentaires seront assurés par Julien Brun et Ludovic Obraniak, tandis qu’à la présentation, nous aurons à nouveau le duo Thibault Le Rol et Cris, pour un peu de nostalgie.