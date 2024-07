Inauguration de l’Arena lors d’ASVEL – Bayern Munich (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Comme la saison dernière, l’Arena sera une nouvelle fois réquisitionnée pour les matchs d’Euroligue de l’ASVEL. Dix rencontres sont déjà confirmées pour 2024-2025.

Depuis plusieurs semaines, elle ne fait plus partie du giron Eagle Football Group, mais il reste encore un peu d’OL du côté de l’Arena. Devenue la propriété d’Holnest, société de la famille Aulas, la salle multifonctions continuera d’attirer encore du monde à Décines, non loin du Parc OL. Si elle n’a pas réussi à accueillir les épreuves olympiques de basket pour les Jeux olympiques 2024, l’Arena vibrera encore au son de l’ambiance festive de la balle orange durant la saison à venir. Inaugurée en novembre 2023, elle soufflera sa première bougie dans les prochains et continuera d’accueillir des matchs de l’ASVEL, notamment avec l’Euroligue.

Le champion d'Europe en titre absent du programme

Si le club de Tony Parker est loin d’avoir montré un visage séduisant dans la compétition européenne lors du dernier exercice, cela a permis de ramener du monde à Décines. Ce sera encore le cas à compter du 18 octobre puisque dix nouvelles affiches ont été programmées à l’Arena pour les matchs européens de l’ASVEL. Le Real Madrid, le FC Barcelone, Fenerbahçe viendront à l’Arena, mais pas le champion d’Europe en titre qu’est le Panatinaïkos…