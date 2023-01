L’OL Futsal écrase Saint-Priest (8-2) lors du derby

Pour son deuxième rendez-vous de l’année en championnat, l’OL Futsal n’a pas fait de sentiment dans le derby contre Saint-Priest. Les Lyonnais recollent provisoirement à un point de Condrieu.

L’OL Futsal tient sa première victoire de l’année en Régional 1. Tenus en échec le week-end dernier par le FC Vénissieux (3-3), les Lyonnais ont fait respecter la hiérarchie contre Saint-Priest samedi. A domicile, les joueurs de David Touré se sont largement imposés face au club partenaire san-priot (8-2) et ont mis la pression en revenant provisoirement à un et quatre points de Condrieu et l’ALF Futsal qui ne jouaient que dimanche en fin d’après-midi.

A la mi-saison, l’OL est toujours en course pour la montée mais ne va désormais plus devoir lâcher de points en route s’il veut passer une étape de plus dans le développement du futsal au sein du club. Prochain rendez-vous en coupe LAuRA avec la réception du Futsal Bourget United qui évolue en Régional 2. Le championnat ne sera de retour que le samedi 28 janvier avec la venue de la réserve du Goal FC.