Troisième recrue de l’hiver à l’OL, Jeffinho a signé jusqu’en juin 2027 avec le club lyonnais. Un transfert sec alors qu’un prêt avec option d’achat avait d’abord été avancé.

Il a été la dernière recrue de l’hiver à l’OL. Les dirigeants lyonnais et Laurent Blanc auraient certainement préféré voir un milieu défensif arriver ensuite mais la venue de Jeffinho a sonné comme la fin du mercato entre Rhône et Saône. A 23 ans, le Brésilien est venu s’ajouter à la longue liste des joueurs auriverde passés à l’OL et remplace Tetê dans le clan actuel brésilien de cet effectif (Thiago Mendes, Henrique). S’il n’a pas encore de vraies références au haut niveau, Jeffinho s’inscrit dans la durée à l’OL avec un contrat jusqu’en juin 2027.

Un transfert total de 12,5M€ plutôt que 15

Un contrat surprise puisqu’il avait d’abord été question d’un prêt avec option d’achat pour le jeune ailier. Seulement, d’après Globoesporte, l’OL a revu sa position sur Jeffinho. Considérant que payer 5M€ pour six mois puis ensuite 10 millions d’euros afin de lever l’option n'avait que peu d'intérêt, le club lyonnais a profité des relations avec Botafogo grâce à John Textor pour revoir le deal. Un accord a donc été conclu sur un transfert sec avec une part fixe certes plus élevée (10 millions d’euros) mais des bonus en dessous (2,5 millions) rendant donc l’opération moins coûteuse qu’initialement.