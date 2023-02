OL - Anthony Lopes : "On ne peut s’en prendre qu’à nous-mêmes"

N’ayant presque rien eu à faire vendredi à Auxerre, Anthony Lopes est pourtant allé chercher le ballon dans ses filets deux fois en trois minutes. Le gardien lyonnais ne décolérait pas après ce manque de concentration.

Quand le bateau tangue, il est généralement le soldat envoyé en première ligne. Vendredi, après la défaite à Auxerre (2-1), Anthony Lopes n’a pas dérogé à la règle. Le gardien lyonnais a d’abord pris la direction du parcage visiteurs pour aller échanger avec les supporters ayant fait le déplacement avant de se présenter à la presse. Avec Dejan Lovren, Maxence Caqueret ou encore Rayan Cherki, le portier a présenté ses excuses au nom de l’équipe après une partition qui n’a pas été à la hauteur d’une équipe qui veut se relancer dans la course à la coupe d’Europe. Cette dernière pourrait bien prendre un peu plus ses distances à la fin de la 24e journée, mais Lopes estime qu’il "reste du temps. Il ne faut pas tout jeter, et se servir de ces 5 mauvaises minutes, à méditer, pour réenclencher."

"Chaque erreur a une prix dans notre situation"

Pourtant, ces trois minutes au moment de revenir sur la pelouse de l’Abbé-Deschamps sont peut-être un énième mini-tournant dans la saison de l’OL. En voyant Gaëtan Perrin transformer son penalty puis Jubal mettre Auxerre devant à la 53e minute, les Lyonnais se sont tirés une balle dans le pied après avoir fait le plus dur en première période. Un manque de caractère que n’apprécie pas Anthony Lopes. "On ne peut s’en prendre qu’à nous-même ! Franchement, si on avait été attentif 5 minutes en rentrant du vestiaire, on remportait ce match, a-t-il assuré dans des propos rapportés par Le Progrès. On est dans une situation où les moindres secondes durant lesquelles on lève le pied, et où l’on commet des erreurs ont un prix. On arrête de nouveau une série, il faut recommencer."

Quand l’OL visait le 6 sur 6 contre Auxerre et Angers, les deux derniers de Ligue 1, le club lyonnais doit maintenant se remettre les idées en place pour ne pas subir une 2e déconvenue. Anthony Lopes va une nouvelle fois jouer les soldats modèles, mais la qualification contre Lille et la victoire contre Lens ont montré que c’était un collectif qui pouvait faire de belles choses.