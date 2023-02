Tenue en échec par la Norvège (0-0), l’équipe de France n’a pas réussi à signer trois victoires en trois matchs. Les Bleues ont malgré tout terminé premières et ont remporté la 3e édition du Tournoi de France.

C’est un titre honorifique, amical et ce n’est clairement pas ce qui sera retenu après la 3e édition du Tournoi de France. Mardi soir, l’équipe de France a remporté pour la 3e fois de suite le tournoi organisé à Angers et Laval, mais les interrogations restent toujours aussi nombreuses dans le camp français à quelques mois de la Coupe du monde. Dans une large revue d’effectif et avec certains tests tactiques, les Bleues n’ont pas livré des prestations des plus rassurantes et ont même terminé leur tournoi sur une fausse note.

À la recherche d’une troisième victoire en trois matchs, les Françaises ont été accrochées (0-0) par la Norvège, qui a même trouvé le poteau et la barre en l’espace de quelques minutes. Ce nul a suffi aux affaires des joueuses de Corinne Diacre qui décrochent donc ce trophée honorifique. Capitaine des Bleues, Wendie Renard a soulevé le trophée après joué pour la 3e fois de suite 90 minutes. De son côté, Delphine Cascarino a disputé 81 minutes sans réussir à se montrer décisive. Mais elle peut avoir la satisfaction d’avoir décroché une distinction collective avec sa jumelle, Estelle, qui a marqué des points pour ce rassemblement.