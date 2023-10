L’OL et Textor "n’ont pas besoin d’argent"

Entre la vente de l’Arena, l’option de retrait d’Iconic Sports, la situation financière de l’OL interpelle. Néanmoins, Santiago Cucci a souhaité se montrer rassurant, mettant en avant la notation du projet financier lyonnais par une société spécialisée.

On lui a assez reproché de ne pas prendre assez la parole pour pouvoir faire la fine bouche. Néanmoins, a-t-il vraiment séduit ? C’est une autre question quand il s’agit de faire le bilan de l’intervention de Santiago Cucci au micro de la chaîne du club mercredi. Le président exécutif de l’OL s’est senti presque dans l’obligation de sortir du silence afin de mettre un terme à certaines rumeurs infondées. Certaines d’entre elles concernent la partie financière du club. Il faut dire que les raisons d’être inquiets sont nombreuses entre l’annonce d’une levée de fonds de 300M€ ou encore le probable retrait d’Iconic Sports.

S’il confirme que la société américaine a "une option de vente" face au choix d’Eagle Football de ne pas passer par une SPAC pour intégrer la bourse américaine, Cucci dément les informations concernant la levée de fonds. "On a une dette de 300M€, on est juste en train de la réaménager donc on ne cherche pas 300 millions d’euros. On ne rajoute pas de dettes, on n’a pas besoin d’argent et ce que je ne veux pas quand je rencontre des amoureux du club, c'est de les voir inquiets, penser que le club va s’écrouler, que le projet n’est pas solide. Il est très solide et d’ailleurs un des leaders mondiaux de la notation a donné un BBB+ à notre projet financier, ce qui est une très bonne note."

"Un club de foot a-t-il besoin d'une salle de spectacle ?"

Ayant fortement insisté sur cette fameuse note pour prouver le bien-fondé du projet de John Textor, Santiago Cucci n’a pas manqué de glisser un petit tacle à l’ancienne direction sous Jean-Michel Aulas. Questionné sur le futur de l’Arena qui pourrait être cédée, le président exécutif a justifié cette position. "On a une dette de 300M, une salle qui nous a couté 140 millions, je pose la question de savoir si un club de foot a besoin d’une salle de spectacle ? J’adore la culture et je suis le premier ravi qu’on ait ça. Mais la vérité est là. Est-ce que je revends pour récupérer l’argent et le réinvestir pour l’intérêt du club et solidifier l’OL ?"

Est-ce vraiment dans l’intérêt de l’OL alors qu’il est question d’un réinvestissement dans la création d'Académies ? Là encore, la lumière devra être faite, mais le projet de vente de l’Arena n’est "pour le moment pas acté. Comme tous bien mis en vente, on verra qui veut racheter, si c’est solide."