OL : John Textor et la question de la direction sportive

On le sait, le propriétaire américain de l’OL n’est pas un adepte du principe de directeur ou du conseiller sportif. Néanmoins, le club rhodanien semble avoir aujourd’hui plus que jamais besoin d’une autorité au-dessus de Fabio Grosso.

Fin août, au cours d’un échange avec plusieurs médias, dont Olympique-et-Lyonnais, John Textor avait évoqué l’organigramme rhodanien, principalement la partie sportive. Laurent Blanc était alors l’entraîneur de l’OL, mais au-delà de son remplacement par Fabio Grosso quelques jours plus tard, rien n’a changé, hormis le staff, à la direction du football.

"On a actuellement un directeur du football qui est Vincent Ponsot et qui est très compétent. Nous travaillons très bien ensemble [...] Dans d’autres organisations, il y a peut-être des directeurs sportifs qui négocient avec les autres clubs et qui sélectionnent les joueurs. Ici, ce rôle est divisé entre deux personnes. Le business, c’est Vincent Ponsot et le côté décision sportif, c'est Matthieu Louis-Jean. Je crois qu’il vaut mieux avoir deux personnes dans ces deux rôles pour avoir des décisions optimales, avait confié l’Américain. Je préfère ce modèle et nous n’avons pas besoin de directeur sportif."

Grosso a besoin d'être épaulé

Voilà qui a le mérite d’être clair. Au-dessus de Grosso, aucune autorité n’est là au quotidien pour incarner la direction. Santiago Cucci est depuis juillet dernier le président exécutif par intérim, mais son rôle apparaît pour le moment limité sur cet aspect.

Résultat, le technicien en place est le seul à assurer continuellement le service après-vente avec les médias, tout en préparant les séances d’entraînement, les matchs, sans oublier la gestion de l’effectif. “Il est évident qu’aujourd’hui, il faut quelqu’un qui représente le club, qui fasse le lien entre la direction sportive et le vestiaire, a affirmé Nicolas Puydebois dans Tant qu’il y aura des Gones. L’entraîneur ne suffit pas, il a besoin d’être épaulé. Ce serait le rôle du directeur sportif.”

Beaucoup de personnes consultées par Textor

On l’a compris, Textor ne souhaite pas s’entourer d’un tel dirigeant. Alors un conseiller aurait-il plus de chances d’avoir les grâces du propriétaire ? “Pour le conseiller, il y a déjà Sonny Anderson (externe), et pour le reste, il y en a de partout. D’ailleurs, il en recherche souvent car il sollicite, il échange avec beaucoup de monde de la sphère sportive et médiatique, a rappelé notre consultant et ancien gardien lyonnais. Ce serait pas mal à ce sujet qu’il arrête d’écouter le dernier à avoir parlé, mais plutôt qu’il s’appuie sur une véritable ligne directrice avec un vrai conseil. S’il en choisit un, qu’il ne consulte vraiment que lui.”

Or, l’ex-avant-centre n’est qu’un prestataire de l’OL, et qui plus est, il n’assiste pas à toutes les rencontres. Difficile donc dans ces conditions pour Grosso de trouver vers qui se tourner, bien que Textor soit une personne très active. L’homme d’affaires a d’autres obligations et n’est pas en continu à Décines. “Il faut quelqu’un qui représente l’institution, qui transmette le message de la direction aux joueurs. Peu importe comment tu l’intitules : manager général… ce que tu veux, mais il doit être un trait d’union entre la direction et le sportif, a développé Nicolas Puydebois. Il faut qu’il soit présent, qu’il soit garant de la vraie autorité, une personne neutre et objective, un étage supérieur dans la hiérarchie.”

L'OL a besoin d'une présence au quotidien

En attendant, l’entraîneur italien a effectué sa première avec son équipe à Brest (1-0) tout seul, même si depuis, les têtes pensantes se sont rattrapées lors des affiches suivantes. Grosso, qui a la volonté de bousculer ce groupe, devrait pouvoir s’appuyer sur un supérieur dans cette tâche. “Il faut de la présence. Si Santiago Cucci prend le poste, très bien, mais en a-t-il les compétences footballistiques ? Aujourd’hui, il est dans l’ombre, on ne le laisse pas s’exprimer. Si John Textor nomme un dirigeant avec ce titre, il faudra que celui-ci soit objectif sur la situation, sur les défauts actuels, le travail à accomplir”, a énuméré le triple champion de France (2003-2005).

Pour l’instant, cette incarnation manque au club. La tendance n’est pour l’heure pas à un changement à ce sujet. Il permettrait pourtant de remettre un peu d’ordre à l’OL (attention au choix toutefois), alors que la situation sportive est très délicate et les solutions de plus en plus restreintes pour en sortir.