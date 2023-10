OL - Clermont : un “match de la peur” qui sonne comme un tournant 

Alexandre Lacazette (OL) et Mateusz Wieteska (Clermont) (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Bien qu’il soit encore tôt dans la saison, l’affiche entre l’OL et Clermont ce dimanche (20h45) s’annonce déjà cruciale dans la course au maintien. L’expression “malheur au vaincu” est appropriée pour l’occasion.

L’OL et Clermont vont rentrer dans l’histoire ce dimanche soir. Pour la première fois, l’affiche de gala d’une journée de Ligue 1, celle chargée de conclure un week-end de championnat, opposera l’avant-dernier au dernier. A 20h45, les deux moins bonnes formations de l’élite, les seules n’ayant pas encore gagné cette saison, vont s’affronter dans ce qu’il convient d’appeler “le match de la peur”.

Certes, il arrive au bout de neuf journées, et il reste donc du temps pour espérer se sauver, même en cas de contreperformance ce 22 octobre, mais pour le perdant, le trou va irrémédiablement se creuser avec la zone de flottaison. Comptant respectivement trois et deux points, Rhodaniens et Auvergnats ne peuvent plus se permettre d’attendre pour lancer leur exercice 2023-2024.

Grosso ne veut pas "dramatiser ou dédramatiser" ce match

Une rencontre qui pourrait faire basculer l’Olympique lyonnais vers la lumière, ou au contraire, l’envoyer un peu plus dans les ténèbres. Les supporteurs ont bien l’intention d’aider leur club de cœur à éviter une nouvelle sortie de route, et ils seront à nouveau plus de 40.000 dans les tribunes du stade pour cette partie. Parmi eux, John Textor, qui comme fasse à Lorient (3-3), sera bien présent, lui qui espère enfin voir un succès de ses hommes de ses propres yeux.

Du côté du sportif, on souhaite a priori faire abstraction le plus possible du contexte pesant autour de ce choc du bas de tableau. “C'est un match important pour nous comme pour Clermont. On a besoin de faire une grosse performance. Je ne vois pas les joueurs paralysés, il règne un bon état d’esprit, a affirmé Fabio Grosso. Tout le monde connait notre position difficile. Pour en sortir, ce sera ensemble. Je ne veux pas dramatiser ou dédramatiser ce rendez-vous face aux Clermontois. Il sera aussi important si nous étions premiers.”

Un vrai test face à Clermont pour l'entraîneur lyonnais

L’entraîneur italien passera d’ailleurs un sacré test lui aussi ce dimanche. Après trois affiches pour se familiariser avec son effectif, il a eu toute la trêve internationale pour travailler de manière plus approfondie sur ce qu’il voulait mettre en place. Un échec ce soir serait forcément un premier coup d’arrêt dans sa carrière de technicien à l’OL.

Néanmoins, il est apparu assez relâché en conférence de presse, sérieux sans afficher une tension particulière à l’approche de ce premier tournant de la saison. “Cette rencontre, c’est un examen après deux semaines de travail. Ce n’est pas dramatique, c’est juste une partie très importante à jouer, a relativisé l’ancien défenseur. Je pense qu’on est prêts, je sens un bon état d’esprit. Je m’attends à un duel compliqué car les deux équipes sont dans des situations délicates. On ne sait pas comment l’adversaire va jouer puisqu’il montre plusieurs visages, mais nous, on cherchera à faire la meilleure prestation possible.”

"On n'a pas peur", assure Jeffinho

Chez les joueurs également, on essaye de ne pas penser aux conséquences de cette affiche. “On n’a pas peur. On ne se met pas de pression supplémentaire. Si on a peur, ce sera pire, a rétorqué Jeffinho. Nous n’avons pas d’autre choix que la victoire quand on joue pour un grand club comme Lyon.”

Grand par les infrastructures et son histoire, oui, mais aujourd’hui, ce n’est pas cela qui sortira l’Olympique lyonnais de la zone dans laquelle il se trouve. Ce dimanche, il faudra faire preuve de résilience, d'engagement, de cohésion, et pour finir, d’un peu plus de talent que le Clermont Foot. “C’est un moment difficile, mais il n’y a rien d’impossible, a soutenu l’attaquant brésilien. S’il y a encore 1% de chance pour qu’on se qualifie pour la prochaine Ligue des champions, alors on va tout faire pour y arriver. L’équipe se connaît de mieux en mieux et, comme dit le coach, si on se donne la main tous ensemble, on sera bien plus forts.”

On attendra un peu que l’OL remporte sa première rencontre de la saison, et d’autres encore ensuite, avant de parler éventuellement de coupe d’Europe. Pour l’instant, la priorité reste ce “match de la peur” qu’il faut impérativement gagner.