Pour l’OL, la trêve va-t-elle porter ses fruits ?

Après un début de saison cauchemardesque, l’OL reçoit Clermont dimanche (20h45). La coupure de 15 jours doit logiquement avoir permis à Fabio Grosso de faire progresser ce groupe.

En septembre, l’OL avait fait comme si, mais en même temps, tout le monde savait. Durant la première semaine de la trêve internationale, Laurent Blanc était sur la sellette, et il avait fini par être remercié le lundi 11, quelques jours avant de recevoir Le Havre (0-0 le 17). Résultats, le trio Vulliez-Bréchet-Anderson avait pris la main pour cette rencontre, mais cela n’avait pas permis au futur entraîneur, Fabio Grosso, de commencer à imposer sa patte.

Depuis, le champion du monde 2006 a eu trois parties pour faire un état des lieux, mais aucune victoire n’est venue enjoliver le tableau (défaites contre Brest et Reims, nul face à Lorient). Sur les 15 derniers jours, il a cette fois eu du temps pour mettre ce qu’il voulait en place de façon plus approfondie.

Des séances doublées la première semaine et une opposition

Au menu, une reprise de l’entraînement le mercredi 11 après 48 heures de repos, puis une double séance jeudi, et une opposition interne le samedi, ce qui a porté le total à six entraînements, avant de faire relâche dimanche.

Cette semaine, pas de journée chargée, mais tout de même une séance par jour depuis lundi afin de se préparer à la réception de Clermont, un duel déterminant pour deux formations au fond du seau, respectivement 17e et 18e.

Bénéficiant d’une bonne partie de son effectif, seulement huit éléments étant en voyage avec leur sélection, Grosso a pu avancer ses pions comme il l’entendait. “On a beaucoup travaillé sur plusieurs aspects, essayant de toucher beaucoup de choses. Heureusement ou malheureusement, c’est selon, la majorité des joueurs étaient encore ici, ce qui n’est pas l’habitude du club. On a pu bosser physiquement, techniquement, mettre des principes communs à utiliser sur le prochain match, a énuméré le technicien rhodanien. On connait sa difficulté et son importance. On doit tout faire pour obtenir un super résultat.”

Tactique, physique et état d'esprit

Reste à mettre cela en place, et à ce compte-là, l’affiche face à la formation clermontoise donnera un premier aperçu de ce que cette équipe peut faire. L’étendu du chantier était énorme, tant l’Olympique lyonnais partait de loin, même si les 45 premières minutes contre Lorient ont été les meilleures de la saison (3-1 à la pause). “On a beaucoup travaillé physiquement, tactiquement, sur la finalisation de nos occasions aussi, a résumé Jeffinho. On ne peut pas dire qu’on ne bossait pas avant, mais c'est vrai, l'intensité est différente aujourd'hui.”

Cela se sent lors des entraînements ouverts à la presse le mardi, une nouveauté sous Grosso, mais il faut également que le terrain nous démontre des progrès en la matière. En plus de la tactique et du physique, le coach italien insiste aussi énormément sur une autre donnée, l’état d’esprit.

"Le niveau monte avant dimanche" Grosso

Dans une situation on ne peut plus délicate, les coéquipiers d’Alexandre Lacazette sont aussi attendus là-dessus pour s’en sortir. L’ancien défenseur veut instaurer une plus grande cohésion au sein du groupe. “Nous ne sommes pas à une position habituelle, mais tout le monde a envie d’en sortir et ça, il faut le faire ensemble, a confirmé Grosso. Si on travaille sur la manière, on augmente la possibilité de l’emporter. On veut voir où on en est après ces deux semaines de boulot, mais je vois que le niveau monte avant dimanche. Je ressens que nous allons grandir par notre cohésion et notre état d’esprit, qui est bon aujourd’hui.”

Après deux semaines de trêve, l’OL et son chef de file vont passer un test capital dimanche (20h45). La défaite est interdite, mais ne pas gagner serait tout aussi dangereux pour le club lyonnais, qui vit une des crises les plus inquiétantes de son histoire. Réponse le 22 octobre sur les coups de 22h45 pour savoir si cette coupure fut salutaire.