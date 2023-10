Fabio Grosso lors de son premier entraînement avec l’OL (Photo by Jeff Pachoud / AFP)

Les mauvais résultats actuels sont-ils bientôt derrière l'OL ? À en croire Fabio Grosso, les choses vont dans le bons sens.

Depuis son arrivée sur le banc de l'Olympique lyonnais en décembre dernier, Fabio Grosso n'a pas encore remporté le moindre match. Pas de quoi le décourager car, comme son joueur Jeffinho, le coach italien s'est révélé optimiste en conférence de presse pour les prochaines échéances des Gones.

À l'image de l'ailier brésilien, Fabio Grosso estime que la trêve internationale est arrivée à point nommé. "On a la chance d'avoir eu beaucoup de joueurs à dispositions pour travailler durant la trêve", a-t-il noté, annonçant qu'il avait senti l'ensemble de l'effectif concerné.

Niveau infirmerie : rien à signaler

"On a fait des efforts comme il faut le faire (durant la trêve). Le niveau monte et on a envie de le montrer dimanche face à Clermont", a signalé l'entraîneur ce vendredi. Actuellement dix-septième de Ligue 1, l'OL est déjà contraint de gagner dimanche face au Clermont Foot, dernier, alors que les deux équipes sont toujours en quête de leur première victoire de la saison.

Lors de l'entraînement du jour, aucune n'absence n'a été aperçu. Le coach transalpin a ainsi officialisé un groupe au complet. Ernest Nuamah et Nicolas Tagliafico, rentrés en derniers de sélection nationale "en bon état physique", seront disponibles contre le CF63. L'objectif affiché par Fabio Grosso est désormais très clair : "Faire un gros match dimanche !"