Deux matchs à domicile pour l’OL Futsal ce samedi

Une belle après-midi de football attend les joueurs de l’OL Futsal ce samedi. Les deux équipes joueront dans leur gymnase Charlie Chaplin.

Jusqu’ici, le début de saison des formations de l’OL Futsal se déroule parfaitement. Elles sont toutes les deux invaincues, et si l’équipe 2, qui évolue en Départemental 1, a perdu ses premiers points le week-end dernier (2-2 face Nouvelle Génération), celle jouant en Régional 1 a remporté ses quatre parties.

Ce samedi, elles disputeront toutes les deux leur rencontre de championnat à domicile, sur le parquet du gymnase Charlie Chaplin. Cela débutera à 15h45 avec l’affiche entre l’Olympique lyonnais et Saint-Priest. Deuxième avec sept points, le premier nommé accueille le sixième afin de relancer la machine à succès.

L'OL ambitionne le cinq sur cinq

Suivra à 18 heures le match entre l’OL et Vaulx-en-Velin comptant pour la cinquième journée de R1. Leader ex aequo avec l’ALF Futsal (Sainte-Foy-lès-Lyon), les Rhodaniens visent un cinquième succès de rang contre le 9e, avec l’objectif de poursuivre sa course à la promotion au niveau national, l’ambition du club pour l’exercice 2023-2024.