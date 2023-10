OL : Sara Däbritz revient en sélection avec l’Allemagne

Sara Däbritz (OL) lors d’Allemagne – Suède en février 2022 (Photo by INA FASSBENDER / AFP)

Finalement absente du dernier rassemblement en raison de la perte d’un proche en septembre, Däbritz fait son retour en sélection lors de la trêve d’octobre.

Au début de la saison, Sara Däbritz avait notamment manqué le Trophée des championnes face au PSG en septembre. Convoquée ce même mois par l’Allemagne pour le commencement de la Ligue des nations, la milieu de terrain avait là aussi dû déclarer forfait. Elle était alors endeuillée par la perte d’un membre de sa famille.

Revenue depuis avec l’OL, l’Allemande a repris un peu de rythme contre Bordeaux (4-0) et Saint-Etienne (6-0). Suffisant pour être appelée par Horst Hrubesch, l’entraîneur de l’équipe nationale, en octobre. Après la rencontre à Reims ce week-end (dimanche 21 heures), Däbritz rejoindra ses coéquipières en sélection pour un stage et deux matchs officiels.

L'Allemagne jouera le Pays de Galles et l'Islande

Lors de la prochaine trêve internationale, l’Allemagne devra affronter le Pays de Galles ainsi que l’Islande les vendredi 27 et mardi 31 octobre dans le cadre de la compétition européenne.

En septembre, les Allemandes avaient perdu 2 à 0 au Danemark, avant de se reprendre et de dominer les Islandaises 4 buts à 0. Elles sont donc deuxièmes de la poule 3, derrière les Danoises, avec trois points de moins. Un écart qu’il faudra combler si elles veulent se qualifier pour le “Final Four” du tournoi.

16 internationales à l'OL

On décompte ainsi 15 éléments du groupe professionnel appelés pour défendre les couleurs de leur pays en octobre : 7 avec la France A, Sombath avec les U23, van de Donk et Egurrola avec les Pays-Bas, Endler avec le Chili, Carpenter avec l'Australie, Gilles avec le Canada, Dumornay (Haïti), et enfin Horan avec les Etats-Unis.