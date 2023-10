OL : Lindsey Horan appelée avec les Etats-Unis

Lindsey Horan, capitaine des Etats-Unis (Photo by Thearon W. Henderson / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Les Etats-Unis affronteront deux fois la Colombie en octobre au cours de deux matchs amicaux. Lindsey Horan sera de la partie.

Comme lors de chaque trêve internationale, Sonia Bompastor risque de trouver le centre d'entraînement de Décines un peu vide entre la fin octobre et début novembre. En effet, plusieurs ont déjà reçu leur convocation pour le voyage en sélection, à commencer par les Néerlandaises Damaris Egurrola et Daniëlle van de Donk, mais aussi l'Australienne Ellie Carpenter et Lindsey Horan avec les Etats-Unis.

La milieu de terrain, cadre de cette équipe, a été retenue par Twila Kilgore, entraîneure par intérim. Avec Mia Fishel, de Chelsea, elle fait d'ailleurs partie des deux seules joueuses sur 27 appelées à ne pas évoluer au pays.

Des matchs les 27 et 29 octobre

Les Américaines auront rendez-vous à Utah et à San Diego, où elles rencontreront à deux reprises la Colombie lors d'affiches amicales. Ces duels auront lieu les 27 (en France) et 29 octobre.

Cela laissera du temps à la Fenottes, joueuse clé des championnes de France en titre, de revenir plusieurs jours avant le choc contre le Paris FC qui est prévu le 5 novembre à 21 heures. La technicienne rhodanienne ne sera pas contre cette nouvelle, elle qui doit souvent jongler avec le retour de ses internationales, parfois peu de temps avant la D1.