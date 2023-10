Les jeunes équipes de l’OL seront sur le pont ce week-end du 21 et 22 octobre. Le programme débutera samedi avec la réserve masculine.

Si les professionnels de l’Olympique lyonnais ont rendez-vous dimanche soir pour leur match de championnat, le week-end du 21 et 22 octobre sera extrêmement chargé pour le club et son académie. En effet, toutes les catégories seront sollicitées, et cela débutera dès le samedi.

A 20 heures, la réserve rhodanienne, qui évolue en National 3 cette saison, se déplacera sur le terrain de Chassieu-Décines. Vainqueurs du derby contre Saint-Etienne le 7 octobre dernier (1-0), les joueurs de Gueida Fofana peuvent ambitionner la passe de deux face à un adversaire mal classé (13e, un point).

Après cinq journées, les Gones en compte eux huit, ce qui les positionne au 6e rang, à trois longueurs seulement du leader, Lyon-La Duchère. En cas de résultat positif, ils pourraient se rapprocher du peloton de tête si leurs concurrents trébuchent.

Les U19 pour la passe de trois

Toujours au niveau national, les U19 voyageront eux du côté de Clermont le dimanche à 13 heures. Le groupe mené par Jérémie Bréchet reste sur quatre matchs sans défaite, et surtout deux victoires à Orléans (1-2) et face à Bobigny (3-0), et occupe la 2e position (17 points), à cinq unités du premier, Auxerre.

Opposés au 10e lors de cette 9e journée de championnat, les jeunes Lyonnais espèrent revenir avec un troisième succès de suite dans leurs valises.

A la même heure, la réserve féminine rencontrera l’US Colomiers, là aussi à l’extérieur. Battues pour la première fois depuis plus d’un an il y a 15 jours par Toulouse (2-3), les joueuses d’Antoine Capinielli auront à cœur de se racheter.

Désormais dans un peloton de cinq formations comptant neuf unités en deuxième position, les Fenottes affrontent le 8e dans un duel qui doit leur permettre de se relancer.

Les U19 féminines peuvent faire le trou

Restons chez les féminines, avec les U19, qui en cas de succès dimanche à 15 heures sur la pelouse du Paris FC prendrait un sérieux avantage dans la course à la phase élite championnat.

Pour l’instant sur un sans-faute, quatre succès sur quatre, les Rhodaniennes se rendent chez le deuxième, mais qui a disputé une partie de plus et déplore déjà trois points de retard. Une victoire leur conférerait a minima un matelas de cinq longueurs d’avance sur leur second à l’issue du week-end.

Dans le dur, les U17 accueillent l'Olympique Valence

Au même moment, les U17 masculins recevront l’Olympique Valence. L’OL, qui vient d’enchaîner deux revers de rang, dont le dernier à Ajaccio (2-1) dimanche dernier, a besoin de retrouver le chemin du succès.

Il a reculé dans la hiérarchie et se trouve maintenant à la 5e place avec 13 points en huit journées. Un rebond est donc nécessaire face au 9e de la poule D, sous peine de voir les concurrents des joueurs de Mohamed Chacha s’envoler, alors que le premier, Saint-Etienne, possède déjà 19 unités.

Enfin, le 22 octobre à midi, les groupes U14 et U15 lyonnais, tous les deux en tête de leur groupe, iront à Annecy pour la 7e journée du championnat de Régional 1.

Le programme des équipes de l'OL :