OL Académie : les U17 enchaînent une deuxième défaite de suite

Déjà battus par Nice le week-end dernier, les U17 de l’OL se sont inclinés (2-1) ce dimanche à Ajaccio. En fonction des autres résultats du week-end, les Lyonnais pourraient chuter au classement.

Avant même d’avoir joué ce dimanche à Ajaccio, les U17 de l’OL avaient déjà perdu une place au classement. Fort de son succès à Nice samedi, l’AS Monaco était remonté à la 2e place derrière l’AS Saint-Etienne et avait poussé les Lyonnais hors du podium. Dimanche soir, il se pourrait bien que les joueurs de Mohamed Chacha soient encore plus bas dans la hiérarchie. En effet, en ne prenant pas les trois points en Corse, les jeunes Lyonnais, avec 13 points, se retrouvent sous la menace et vont perdre a minima une place puisque Nice Cavigal (5e, 13 points) et le SC Air Bel (8e, 11 points) s’affrontent. Ils pourraient même en perdre une deuxième en cas de succès du Gazélec contre les voisins de Saint-Priest.

C’est donc un dimanche noir pour les U17 de l’OL qui viennent d’enchaîner une deuxième défaite de suite en championnat. Pourtant, pour ce rendez-vous, Mohamed Chacha a pu compter sur les renforts de Konan dans les buts, Etondé en défense et Merah au milieu. Cela n’a pas suffi face à des Ajacciens qui reviennent à égalité grâce à ce succès. Les Corses ont réussi à faire la différence à des moments stratégiques. En trouvant le chemin des filets à la 37e, Zakari El Khalfioui a permis aux siens de rentrer aux vestiaires avec confiance. Le but du break de Gabriel Garin juste après le retour (47e) a mis la tête sous l’eau des Lyonnais. Ottman Katirag a beau avoir réduit l’écart à la 69e, l’OL en est déjà à son troisième revers de la saison.