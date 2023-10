Auteur d’un doublé dans le derby contre Saint-Etienne, Eugénie Le Sommer est désormais en tête des buteuses de D1 féminine. Avant son 300e match le week-end prochain, l’attaquante savoure avant tout la réussite collective de l’OL.

Faire du neuf avec de l’ancien. À l’OL, c’est une stratégie qui a été mise en place chez les garçons depuis quelques mois avec les recrutements d’anciens de la maison. Chez les Fenottes, c'est avant tout pour le poste de numéro neuf que pour le recrutement que ce dicton vaut. Depuis le début de la saison, l’OL s’en remet à l’efficacité de son expérimentée Eugénie Le Sommer pour réaliser une entame parfaite. Entre le Trophée des championnes et les quatre journées de D1 féminine, l’attaquante est de tous les bons coups. À 34 ans, elle s’offre une nouvelle jeunesse, à l’image de ce doublé dans le derby contre Saint-Etienne.

Deux réalisations qui lui permettent d’être en tête du classement des buteuses. Cela fait un moment que ça n’était plus arrivé "même si je ne cours pas après les buts, cela fait toujours plaisir de marquer et d’aider l’équipe. Je me sens bien en ce moment et c’est le plus important." Meilleure joueuse du mois de septembre en championnat, Le Sommer partage le trône avec Gaëtane Thiney, une autre vieille briscarde du championnat. À 34 et 37 ans, les anciennes font de la résistance et vont se faire face dans quelques semaines pour un duel de buteuses lors de Paris FC - OL.