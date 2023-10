OL Académie : les U19 veulent confirmer face à Bobigny (15h)

Jérémie Bréchet, entraîneur adjoint de l’OL et coach des U19 (crédit : David Hernandez)

Vainqueurs aux forceps à Orléans le week-end dernier, les U19 de l’OL veulent poursuivre face à Bobigny. Face aux Franciliens, les Lyonnais ont la possibilité de prendre leurs distances sur le 4e.

Il y a une semaine, Jérémie Bréchet et Amaury Barlet ont eu quelques sueurs froides à Orléans. Après un nul déjà fâcheux contre Dijon, les U19 de l’OL se dirigeaient tranquillement vers un revers malgré une nette domination durant le deuxième acte. Et puis Erawan Garnier a choisi de passer la seconde à dix minutes de la fin pour forcer le destin des Lyonnais. Auteur d’une passe pour Lenny Djouad (81e), l’attaquant a scellé la victoire de l’OL dans le temps additionnel (90e). Grâce à ce succès (1-2), les jeunes Lyonnais ont pris leur distance sur l’USOL et garder leur deuxième place, toujours à cinq points de l’AJ Auxerre.

En attendant de pouvoir revenir sur le club bourguignon, unique défaite lyonnaise de la saison, l’OL pense d’abord à faire le job contre des concurrents à la course aux play-offs. Après Orléans, c’est une autre formation du haut du tableau qui se présente ce dimanche à Meyzieu (15h). Quatrième, Bobigny ne pointe qu’à quatre longueurs de l’OL. Un succès lyonnais et ce serait donc déjà un petit trou de fait pour les coéquipiers de Bryan Meyo. Pour cette affiche, Jérémie Bréchet peut compter sur certaines descentes de joueurs de la réserve. Prince Mbatshi, Thiéma Gueye ou encore Lilian Coponat seront présents ce dimanche pour aider les U19 à signer une cinquième victoire cette saison.