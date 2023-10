Depuis le début de la saison, Rayan Cherki est le joueur qui tente et réussit le plus de dribbles en Ligue 1. Néanmoins, cette capacité d’élimination ne se retrouve pas dans les statistiques avec zéro but et passe.

C’est tout le paradoxe de Rayan Cherki expliqué en seulement quelques chiffres. Depuis ses débuts, le meneur ne laisse personne indifférent, que ce soit en positivement ou négativement. Après six bons mois avec Laurent Blanc, le Lyonnais semble être retombé dans ses travers ces dernières semaines et avec l’arrivée de Fabio Grosso, son temps de jeu a chuté (67 minutes en trois matchs). Pourtant, il est la caution provocation dans le cœur du jeu de l’OL, le seul profil pouvant occuper un rôle de meneur. Depuis le début de la saison, Cherki est celui qui tente et provoque le plus. Que ce soit dans la formation lyonnaise ou à l’échelle de la Ligue 1. Il représente à lui tout seul un quart des dribbles tentés par l’OL en huit matchs (48 sur 190).

Seulement, si l'efficacité du dribble est au rendez-vous (50% de dribbles réussis), Rayan Cherki n’a pas réussi à y ajouter une efficacité statistique. La série actuelle de cinq buts en cinq sélections inscrits avec les Espoirs est loin de se retranscrire avec l’OL. Il est le dynamiteur technique de cette formation, mais avec aucun but et aucune passe décisive depuis le début de saison, difficile de se rendre vraiment indispensable. Pourtant, en jouant simple, il a vu et prouvé qu’il pouvait être bien plus décisif qu’en forçant. À lui de trouver le juste équilibre…