Rayan Cherki lors de l’Euro Espoirs avec l’équipe de France (Photo by MIHAI BARBU / AFP)

Menée au score, l’équipe de France Espoirs a renversé la tendance pour s’imposer contre la Bosnie (1-2). Rayan Cherki a été l’auteur du but de l’égalisation.

Cinq buts sur ses cinq dernières sélections. Si à l’OL, Rayan Cherki est toujours à la recherche du petit déclic, tout roule avec les Espoirs De nouveau titulaire comme meneur vendredi soir, le joueur de l’OL s’est de nouveau illustré face à la Bosnie. Positionné derrière Bradley Barcola et Elye Wahi, Cherki a permis aux Bleuets de se relancer dans cette deuxième rencontre des éliminatoires de l’Euro 2025. Menés à la 28e minute après un but bosniaque d’Admir Bristric, les hommes de Thierry Henry n’ont mis que quatre minutes pour revenir dans la partie. Sur un centre fort de Quentin Merlin, Rayan Cherki est venu couper du droit aux six mètres pour égaliser.

67 minutes pour Lepenant

Ayant joué pendant 77 minutes avant d’être remplacé par Mathys Tel, le Lyonnais a vu du banc le but de la victoire signé Arnaud Kalimuendo dans le temps additionnel (90+2e). Avec cette deuxième victoire en deux matchs dans les éliminatoires de l’Euro Espoirs, les Bleuets peuvent aborder la réception de Chypre à Grenoble avec confiance mardi (18h30). À noter que Johann Lepenant a, lui aussi, connu une troisième titularisation de suite sous Thierry Henry et a joué 67 minutes dans la victoire contre la Bosnie. Il a été ensuite suppléé par un profil plus offensif avec Maghnes Akliouche.