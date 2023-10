OL - Saint-Etienne : la barre des 100 buts atteinte dans le derby ?

Avec 96 buts en 22 confrontations contre Saint-Etienne, l’OL a la possibilité de franchir la barre des 100 réalisations contre le voisin stéphanois ce samedi (21h).

"Une rivalité saine". C’est de cette manière que Sonia Bompastor a décrit le retour du derby en D1 féminine ce samedi à Décines (21h). Entre l’OL et l’AS Saint-Etienne, l’atmosphère est bien différente de celle observée chez les garçons. Le contexte historique joue un grand rôle dans cette fierté régionale bien moins marquée. Entre un club qui a tout gagné et un autre qui fait souvent l’ascenseur, Lyonnaises et Stéphanoises ne boxent pas dans la même catégorie. Mais un derby, ça se gagne et l’entraîneure lyonnaise ne compte pas revenir la même désillusion qu’en mars 2022. Les Fenottes avaient été tenues en échec (1-1) dans le Forez pour ce qui est l’un des deux seuls nuls entre les deux formations.

Un secteur offensif en confiance

À côté de ça ? Vingt victoires pour l’OL et aucune défaite à recenser. Une nette domination lyonnaise qui se traduit également par 96 buts inscrits, soit une moyenne de 4,3 par derby. Il faudra donc poursuivre sur cette moyenne pour espérer passer la barre des 100 dès ce samedi. Avec les premiers buts de Melchie Dumornay et Kadidiatou Diani avec l’OL en D1 le week-end dernier, le retour d'Ada Hegerberg ou la forme d'Eugénie Le Sommer, le secteur offensif a pris confiance juste avant le derby. Après avoir fait reposer certaines cadres contre Bordeaux, Sonia Bompastor devrait remettre "l’armada" comme décrit par Laurent Mortel, coach stéphanois.