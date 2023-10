OL - Clermont : John Textor sera bien dans les tribunes

Comme plus de 40.000 personnes, John Textor assistera à la rencontre entre l'OL et Clermont dimanche soir à 20h45.

Comme contre Lorient, où il avait longtemps discuté avec Tony Parker, John Textor sera présent pour observer le match entre l'OL et Clermont dimanche en conclusion de la neuvième journée de Ligue 1. Nos confrères du Progrès évoquaient une possible venue de l'Américain, et selon nos informations, le propriétaire de l'Olympique lyonnais regardera bien depuis la tribune présidentielle son équipe, 17e et en grande difficulté, tenter de se relancer face au 18e du championnat.

Outre l'homme d'affaires et dirigeant d'Eagle Football, ils seront plus de 40.000 supporteurs à pousser derrière la formation rhodanienne dans ce duel des mal classés. Même si l'affiche oppose les deux moins bons élèves de ce début de saison (trois et deux points), les spectateurs ont donc répondu présent pour cette rencontre programmée à 20h45.

Une affluence similaire ou presque à OL - Lorient

Rappelons que nous sommes actuellement en période de vacances scolaires, ce qui invite potentiellement les familles à venir, même à cet horaire un peu plus tardif.

On devrait se diriger vers une affluence quasiment similaire à celle 8 octobre dernier lorsque Alexandre Lacazette et ses coéquipiers avaient partagé les points avec les Lorientais (3-3). Cette confrontation jouée à 15 heures avait attiré 43.100 personnes.