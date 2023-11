Coéquipier de Juninho à New-York, Thierry Henry a pu voir au plus près la technique de coup-franc du Brésilien. Le sélectionneur des Espoirs estime que l’ancien milieu de l’OL est le meilleur tireur de l’histoire dans l’exercice.

Sa réputation a fait le tour du globe et à chaque coup-franc sifflé, une excitation envahissait les supporters de l’OL. Avec Juninho, une faute sifflée à 30-35m du but adverse était quasiment synonyme de penalty pour le club lyonnais. Les supporters l’avaient compris, tout comme les adversaires. Avec son style bien à lui, l’ancien milieu de terrain a martyrisé bon nombre de gardiens. Il est depuis imité, mais ne sera très certainement jamais égalé.

Pour Thierry Henry, il n’y a d’ailleurs pas photo. Au moment de se prononcer sur le meilleur tireur de l’histoire, le sélectionneur des Espoirs a coupé court au débat. "Juninho, on s’arrête, c’est fini, a-t-il affirmé sur Téléfoot. Roberto Carlos ? Différent. Si je frappe comme Juninho, je me fais mal. Si je veux faire comme lui, il faut que je retourne en enfance pour mettre des chaussures orthopédiques."

"Un coup-franc était un penalty pour lui"

Adversaires en Europe, Juninho et Thierry Henry ont finalement partagé un vestiaire commun à la fin de leur carrière. Réunis du côté des New York Redbull, les deux footballeurs ont pu apprendre à se connaitre. Henry a lui pu voir de plus près la technique de frappe de l’ancien capitaine de l’OL et voir que c’était avant tout une question de travail. "Au début, je pensais qu’il ne faisait pas exprès de faire flotter la balle. Une fois à l’entraînement, je lui ai dit 'Juni, tu ne fais pas exprès'. Il m’a montré. Première lucarne, deuxième lucarne, la balle a flotté. J’ai dit pardon ! Si tu peux faire changer la trajectoire de la balle et la faire flotter où tu veux… Normalement, tu appuies sur un bouton. Avec Juninho, un coup franc, c'était un pénalty."

Comme quoi, même un champion du monde et d’Europe a réussi à avoir des yeux d’enfants devant Juninho.