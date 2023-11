OL : TKYDG en direct avec Aymeric Advinin et Yohan Gomez

En ce lundi 6 novembre, l’équipe de Tant qu’il y aura des Gones va débriefer à 19h le nul entre l’OL et le FC Metz dimanche. Il sera également question des choix de Grosso, du soutien populaire et de la course au maintien dans ce nouveau numéro de TKYDG.

Pour la troisième semaine de suite, Nicolas Puydebois est de nouveau aux commandes de "Tant qu’il y aura des Gones" ce lundi à 19h. En attendant le retour proche de Razik Brikh, l’ancien gardien de l’OL et consultant pour Olympique-et-Lyonnais renfile son costume de présentateur. Pour ce nouveau numéro de TKYDG, il sera accompagné par Aymeric Advinin, suiveur du club lyonnais pour Le Dauphiné Libéré, Yohan Gomez, ancien milieu de l'OL, et David Hernandez, journaliste pour Olympique-et-Lyonnais.

Tous quatre vont revenir sur le nul concédé par l’OL dimanche à domicile contre le FC Metz (1-1). En ne récoltant qu’un point, les Lyonnais restent englués dans les bas fonds du classement, mais il sera question des choix de Fabio Grosso dans ce premier thème. L’Italien est-il déjà à court d’idées à la vue de ses nombreux changements tactiques ?

Tactique, maintien, soutien populaire, Parker au programme

En tout cas, l’OL n’a pris que deux points sur neuf dans les trois confrontations directes qu’il a dû gérer à domicile. Un bilan qui repousse le club à sept points du premier non relégable en Ligue 1. L’opération maintien mise en avant par les supporters avant la rencontre est plus que jamais d’actualité et les joueurs ne se cachent désormais plus. Le mot "maintien" n’est plus tabou dans le vestiaire ni même en tribunes.

Les banderoles ont fleuri dimanche, mais les groupes de supporters font pour le moment preuve d’une certaine patience. Jusqu’à quand ? C’est là toute la question, même si la direction sportive, absente dimanche, est avant tout visée. Enfin, le dernier thème concernera l’annonce de Tony Parker et la volonté de John Textor de le voir réintégrer le board d’Eagle Football et de l’OL. Pour rappel, ce nouvel opus de TKYDG est diffusé en direct à partir de 19h, sur nos plateformes Youtube, Facebook, Twitch, Twitter, Lyon Capitale TV, Dailymotion et LyonPlay.