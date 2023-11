À 19h, l’équipe de "Tant qu’il y aura des Gones" s'est lancée sur le débriefing du nul entre l’OL et le FC Metz dimanche. L'équipe de TKYDG est revenu sur les choix de Grosso, mais aussi du soutien populaire assez surprenant à Décines.

Toujours pas de Razik Brikh ce lundi, mais un Nicolas Puydebois toujours fidèle au poste de votre émission hebdomadaire "Tant qu'il y aura des Gones". En chef d'orchestre de ce nouveau numéro de TKYDG, l'ancien gardien de l'OL est revenu avec Aymeric Advinin, suiveur du club lyonnais pour Le Dauphiné Libéré, Yohan Gomez, et David Hernandez, journaliste pour Olympique-et-Lyonnais sur le nul concédé par l'OL face au FC Metz (1-1). Il a notamment été question de tactique avec les différents systèmes utilisés par Fabio Grosso depuis son arrivée. L'Italien est-il déjà à court d'idées ou fait-il simplement des choix qui ne sont pas payants ?

C'est la question qui a été posée pour lancer ce nouveau numéro avant de basculer sur la course au maintien. Incapable de gagner depuis onze matchs (dont dix cette saison), l'OL traverse la pire série de son histoire depuis 1965-1966. Avec quatre points au compteur, les coéquipiers d'Alexandre Lacazette sont bons derniers, mais ne se cachent plus. Le mot "maintien" n'est plus tabou chez les joueurs, comme l'ont montré les sorties de Maxence Caqueret et Clinton Mata après la rencontre.

Les Lyonnais sont sur ce point en phase avec leurs supporters. Dimanche, les différents groupes ont fait passer un message à la direction sportive, certes absente, avec la volonté d'arrêter de faire les autruches en parlant d'Europe et que l'objectif de la saison est clairement le maintien désormais. Une triste réalité pour le club lyonnais qui donne l'impression de creuser sans savoir où sera le fond.