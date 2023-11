Alexandre Dellal, ancien préparateur physique de l’OL et de Nice (Photo by JEAN-CHRISTOPHE MAGNENET / AFP)

Ce lundi à 19h, l’équipe de "Tant qu’il y aura des Gones" reçoit Alexandre Dellal. Il sera forcément question de préparation physique avec l’ancien de l’OL. N’hésitez pas à lui poser des questions en commentaires afin qu'elles soient diffusées durant l'émission.

Malgré la trêve internationale, votre émission "Tant qu’il y aura des Gones" sera bien au rendez-vous ce lundi à partir de 19h. L’OL est bien au repos forcé avec une reprise de l’entraînement programmée mardi pour préparer la réception de Lille dimanche (20h45). Néanmoins, les Lyonnais restés à Décines durant cette fenêtre ont pu travailler physiquement durant la semaine dernière. Un point sur lequel a insisté Fabio Grosso depuis son arrivée et qui semble être un des gros points d’interrogations à l’OL ces dernières années.

En recevant Alexandre Dellal, l’équipe de TKYDG va forcément se focaliser sur ce thème de la préparation physique et de son évolution. Pour vos remarques et interrogations sur la question, n’hésitez pas à laisser un message dans la zone commentaires dédiée à cet effet. Cet opus de votre rendez-vous hebdomadaire sur le club rhodanien sera comme toujours à suivre en direct, avec un lancement prévu à 19 heures. Il sera diffusé sur nos canaux habituels : Youtube, Facebook, Twitch, Twitter, Lyon Capitale TV, Dailymotion et LyonPlay.