OL : 2023-2024, la saison réussie du général Lacazette

Depuis son retour à l'OL en 2022, Alexandre Lacazette montre toutes ses qualités de buteur, et a été un élément crucial de la saison 2023-2024.

C'est toujours l'un des débats, lorsqu'un ancien de la maison fait son retour. Sera t-il efficace ? Est-ce un retour nostalgique ou sportif ? Toutes ces questions, Alexandre Lacazette les a écartées. Depuis 2022, le buteur a inscrit 53 buts en 74 matchs joués toutes compétitions confondues. Sur la saison 2023-2024, le "Général" a été clinique avec 19 buts en 29 matchs de Ligue 1. Une qualité de placement, un sang-froid face au but : il ne lui faut que peu d'occasions pour être efficace.

L'homme providentiel

Dans des moments cruciaux, le joueur formé au club ne tremble pas. Le 19 mai, lors de la dernière journée de Ligue 1, l'OL, revenu des profondeurs, peut tout gagner, ou tout perdre. Finir 6e ou 7e, et se qualifier pour l'Europe, ou finir 8e, sans compétition européenne pour la saison 2024-2025. Contre Strasbourg, le sauveur n'est autre que Lacazette. 2 buts inscrits lors de ce dernier match de Ligue 1, avec un penalty inscrit dans le temps additionnel. À ce moment précis du match, il qualifie l'Olympique lyonnais en Ligue Europa. Encore plus hallucinant : au moment de le tirer, Lacazette ne sait pas qu'il peut envoyer le club en C3 : "C'est vrai, je n'étais pas au courant" a t-il dit après le match.

Dans les matchs aux scénarios fous comme contre Brest ou Lille, deux matchs gagnés sur le score de 4-3, Lacazette répond toujours présent. Un but contre le Stade brestois le 14 avril et un autre le 6 mai contre le LOSC. Par ailleurs, il est élu meilleur joueur du mois d'avril par l'UNFP.

Sélectionné par Thierry Henry

Le 3 juin, Thierry Henry, sélectionneur des Bleuets, récompense la belle saison de Lacazette, et le sélectionne dans une pré-liste pour disputer les Jeux olympiques de Paris 2024. Un choix logique selon Henry, qui a expliqué son raisonnement en conférence de presse : "Pourquoi je l’ai retenu ? Parce que je le suis. C’est un joueur de niveau A. Je ne dis pas qu’il aurait dû aller en A attention, je parle de niveau. Ce sont des joueurs qu’on a ciblés, sur des postes bien ciblés avec le staff. C’est un joueur de qualité et un meneur d’hommes. On sait ce qu’il sait faire sur un terrain donc, ça a été notre choix".

À 33 ans, et malgré une telle saison, les dernières années de la carrière du "Général" se profilent, même s'il est immortel dans le coeur des supporters de l'OL. En fin de contrat en 2025, le Français pourrait quitter le club cet été. Avec les convoitises de pays étrangers, qui disposent de moyens financiers importants, son salaire pourrait tripler, ou quadrupler en Arabie saoudite. Pour le moment, rien n'est fait, mais l'histoire d'Alexandre Lacazette avec l'Olympique lyonnais est gravée dans le marbre, à jamais. Tel un homme providentiel, il a été présent dans les moments de doute, et les fans l'ont suivi, comme s'il tenait un flambeau, et qu'il illuminait la voie à suivre, pour la réussite de l'OL.