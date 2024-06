Mercato : Miralem Pjanić (ex-OL) vers l’Arabie saoudite ? 

Arrivant en fin de contrat dans quelques jours, l’ancien Lyonnais Miralem Pjanić pourrait quitter les Émirats arabes unis, où il évolue actuellement. Il devrait s’engager en Arabie saoudite.

A 34 ans, Miralem Pjanić est loin d’en avoir fini avec le football. Bien sûr, il ne joue plus en Europe et s’est exilé depuis un peu moins de deux ans maintenant aux Émirats arabes unis. A la fin de son aventure au FC Barcelone en 2022, le Bosnien avait rejoint le Sharjah FC, où il a disputé 34 rencontres toutes compétitions confondues cette saison.

Il aurait visité les installations d’Al-Raed

Il en a profité pour délivrer 11 passes décisives, après les cinq buts et cinq offrandes de l’exercice 2022-2023. Un rendement qui lui aurait permis d’attirer l’attention chez certains clubs au Moyen-Orient. D’après les informations de Foot Mercato, le milieu de terrain passé par l’OL entre 2008 et 2011 (121 matchs) serait sur les tablettes d’Al-Raed en Arabie saoudite. Alors que son contrat arrive à échéance à la fin du mois avec la formation émiratie et qu’il dispose d’une option de prolongation, il devrait plutôt se diriger vers un nouveau défi du côté du championnat saoudien. Il aurait rencontré les dirigeants de son potentiel futur club et visité les installations.

Précisions toutefois que, toujours selon les explications du média spécialisé, aucun accord définitif n’a été trouvé entre les deux parties. Sa venue serait néanmoins en bonne voie. Rappelons que Pjanić, après l’Olympique lyonnais, est aussi passé par l’AS Roma (2011 - 2016), la Juventus (2016 - 2020), avant de signer au Barça et d’être prêté un peu plus tard, entre septembre 2021 et juin 2022 à Besiktas.