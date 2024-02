Miralem Pjanic pose son regard sur la saison de l'OL

Miralem Pjanic, ancien joueur de l’OL (Photo by THIERRY ZOCCOLAN / AFP)

Ancien joueur de l'OL entre 2008 et 2011, Miralem Pjanic garde un œil attentif sur les résultats du club. Selon lui, cette saison est un "accident de parcours".

Ce sera certainement une affiche particulièrement pour Miralem Pjanic. Vendredi, ses deux clubs français, le FC Metz, où il a été formé de 2004 à 2008, et l'Olympique lyonnais (2008-2011) s'affrontent en Ligue 1. Avant ce rendez-vous crucial dans la course pour le maintien des deux adversaires, le milieu de terrain a évoqué pour les médias du club son ressenti sur la situation actuelle des hommes de Pierre Sage.

Observant attentivement l'évolution des Rhodaniens, le joueur de 33 ans n'est pas inquiet, même s'il reconnaît que la période est peu reluisante. "J’ai toujours suivi l’OL. Il y a eu des grands changements au club cette année et quand c’est le cas, il faut s’adapter. C’est un exercice compliqué, mais il revient bien, il y a plus de cohérence et les dernières sorties le prouvent. Ce qui m’a plu, c'est que les supporteurs ont toujours été derrière le groupe malgré les résultats qui n’étaient pas ceux attendus", a souligné celui qui porte le maillot de Sharjah FC (Émirats arabes unis).

"L'année prochaine, l'OL jouera le haut de tableau"

Il poursuit. "Leur soutien a donné du moral et de la force aux joueurs pour retourner cette situation. Il y a beaucoup de jeunes dans l’équipe, c’est une année d’apprentissage. Cette institution, c’est un maillot important, une histoire. Je pense que cette saison est un accident de parcours et que l'équipe jouera le haut de tableau l’année prochaine", estime-t-il. On imagine que les prédictions du Bosnien seront plutôt bien perçues du côté du Rhône.