Depuis le lundi 1er juillet, Perle Morroni n’est officiellement plus sous contrat avec l’Olympique lyonnais. Elle devrait partir pour un nouveau projet.

Bien sûr, elle n’est pas la seule dans ce cas-là chez les Fenottes. Lundi 1er juillet, plusieurs joueuses ont vu leur contrat officiellement se terminer avec l’Olympique lyonnais. On parle ici de Griedge Mbock, dont le départ a été annoncé, mais aussi de Delphine Cascarino dont l’avenir n’est aujourd’hui pas écrit. Outre ces deux footballeuses, Perle Morroni est elle aussi libre désormais.

La latérale, qui nous confiait en janvier dernier discuter d’une prolongation avec l’OL, ne restera vraisemblablement pas dans le Rhône. Plusieurs signes à cela, tout d’abord le recrutement à son poste de Sofie Svava en provenance du Real Madrid (elle arrive libre), ainsi qu’un temps de jeu bien plus faible cette saison. Elle a disputé 27 rencontres toutes compétitions confondues sur l'exercice 2023-2024, son plus petit total, pour une moyenne de 49,3 minutes par match. L’internationale française a surtout eu le rôle de remplaçante derrière Selma Bacha.

Trois D1 et une Ligue des champions

C’est donc tout naturellement qu’elle devrait refermer le chapitre de son histoire avec les championnes de France en titre cet été. Arrivée en 2021, elle aura disputé 87 parties avec l’Olympique lyonnais, remportant notamment trois fois la D1 et la Ligue des champions en 2022. Contactés par nos soins, ses représentants n'ont pas répondu à nos sollicitations.

Dans l’effectif rhodanien, il ne faut pas oublier Sally Julini. La milieu de terrain a elle aussi vu son contrat prendre fin lundi. A 21 ans, la Suissesse (trois sélections) n’a jamais vraiment eu sa chance chez les Fenottes. Au club depuis 2019, elle a porté à huit reprises le maillot de l’OL chez les professionnelles entre 2020 et 2022. Elle a aussi connu un prêt d’un an et demi à Guingamp de janvier 2022 à juin 2023.