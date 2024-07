De l'OL au PSG, Mbock a "senti le besoin de se challenger"

Griedge Mbock à l’entraînement avant OL – FC Barcelone (Photo by Thomas COEX / AFP)

Après neuf saisons à l’OL, Griedge Mbock a choisi de prendre un nouveau virage dans sa carrière. Plutôt que l’étranger, la défenseuse a rejoint le PSG pour trois saisons.

Pour connaitre les vraies raisons du volte-face, il faudra patienter. On ne les connaitra peut-être jamais. Une chose est sûre, Griedge Mbock ne portera pas le maillot de l’OL la saison prochaine. Malgré un accord trouvé avec le club, la défenseuse est finalement revenue sur son choix et a quitté libre la capitale des Gaules pour rejoindre la capitale. Ce mercredi, Mbock s’est engagée pour les trois prochaines saisons avec le PSG. Si elle n’est pas revenue sur les raisons de son départ de l’OL, l’internationale française assure que le discours de la direction parisienne et du futur coach (Fabrice Abriel ?) ont "fait pencher la balance. Ça a compté oui."

En rejoignant le PSG, Griedge Mbock devient la première joueuse depuis Sakina Karchaoui en 2021 à faire le chemin Lyon - Paris quand c’est plutôt l’inverse qui se produit d’ordinaire. "Je voulais sortir de ma zone de confort, a-t-elle déclaré dans Le Parisien. Je connaissais tout le monde à Lyon. J’ai senti le besoin de me challenger, de voir autre chose, de continuer à vouloir gagner des titres, car je reste une compétitrice. Le PSG a des ambitions, j’aimerais les aider dans cette voie."

"Je reste reconnaissante envers l'OL"

À 28 ans, Griedge Mbock ouvre donc un nouveau chapitre dans sa carrière et va découvrir son troisième club en France. Au PSG, elle ne sera pas en terres inconnues avec la présence de plusieurs joueuses de l’équipe de France. Actuellement présente au rassemblement des Bleues, la défenseuse a forcément appris la nouvelle à ses désormais ex-coéquipières comme Wendie Renard, avec qui elle a passé les neuf dernières saisons. "Ce sont des années qui ont compté pour moi. Les supporters ont toujours été derrière moi, surtout pendant mes périodes de blessure. Je reste reconnaissante envers eux et l’OL."

Quoi qu’il en soit, les retrouvailles en D1 féminine risquent d’être particulières dans les mois à venir.