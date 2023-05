Textor (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Conscient qu'à l'OL, l'académie est capable de renforcer l'équipe première, John Textor espère réussir à convaincre les éléments les plus prometteurs de rester pour s'imposer à l'Olympique lyonnais.

Lors du mercato à venir, les garçons les plus convoités de l'effectif lyonnais devraient s'appeler Castello Lukeba, Rayan Cherki voire Bradley Barcola. Leurs performances ainsi que leur marge de progression en font de potentielles recrues intéressantes pour les écuries européennes, à l'image de Malo Gusto (Chelsea). Mardi, John Textor, nouveau président directeur général à titre provisoire, a été interrogé sur la manière dont il comptait s'y prendre pour conserver ces éléments prometteurs.

S'il confie "ne pas avoir de réponse à tout, à ce niveau de détails", l'Américain a développé son idée pour essayer de "créer un sentiment d'appartenance au club". Ils souhaitent que "les jeunes joueurs et les vétérans partagent leur plan de carrière, leurs ambitions. Si vous comprenez ce que les footballeurs veulent faire, leurs objectifs etc, c'est la meilleure façon de faire. Ils vous feront confiance et cela créera une bonne organisation."

"Les jeunes du centre de formation rêvent de jouer à l'OL"

Il a également rappelé que "les jeunes du centre de formation rêvent de jouer à l'OL et dans des grandes formations en Europe. Si vous êtes une équipe au service des joueurs, c'est la meilleure manière de fonctionner. Des dirigeants sont parfois critiqués pour avoir vendu certains garçons, mais c'est souvent ce que ces derniers veulent […] L'amour, le soutien, c'est ça qui remporte les championnats, a-t-il assuré. Les footballeurs qui aiment leur public, les supporteurs qui les soutiennent, c'est ce qui marche."