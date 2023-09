Ce lundi à partir de 18h, votre émission "Tant qu’il y aura des Gones" est de retour pour un nouveau numéro. Une heure de débat autour du coaching à l’OL avec le départ de Laurent Blanc et des pistes qui se précisent.

Pas de trêve pour "Tant qu’il y aura des Gones" et encore moins avec l’actualité autour de l’OL ces derniers jours et même ces dernières heures. Ce lundi, à partir de 18h, l’équipe de TKYDG, accompagnée par Mathieu Salamand, va avoir des choses à dire sur l’épineuse question de l’entraîneur sur le banc lyonnais. Quand ses jours étaient comptés depuis une semaine, Laurent Blanc et l'OL sont parvenus à un accord commun pour mettre fin à la collaboration commencée en octobre 2022.

Le flambeau sera repris provisoirement par Jean-François Vulliez, accompagné de Jérémie Bréchet et Sonny Anderson. Après avoir essuyé plusieurs refus, John Textor est allé à la rencontre d’Oliver Glasner, ancien coach de l’Eintracht Francfort. Mais face au silence de l’Autrichien, Jorge Mendes s’est engouffré dans la brèche et a soumis l’idée Gennaro Gattuso. Passé par l’AC Milan, Naples et dernière le Valence CF, l’ancien milieu de terrain est-il l’homme de la situation ? D’après les derniers échos, c’est en tout cas lui qui tiendrait la corde.

Cette émission qui parlera également de la section futsal de l’OL avec Mathieu Salamand mais aussi du sacre des Fenottes lors du Trophée des Championnes est à voir ou revoir sur nos différents canaux de diffusion : Youtube, Facebook, Twitch, Twitter, Lyon Capitale TV, Dailymotion et LyonPlay.