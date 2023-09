Pour le premier match des éliminatoires de l’Euro 2025, Thierry Henry n’a fait aucun changement par rapport à son premier match. Rayan Cherki est une nouvelle fois titulaire, tout comme Johann Lepenant.

Après la mise en bouche à Nancy, place au plat chaud pour les Espoirs français et Thierry Henry ce lundi. Si la victoire (4-1) contre le Danemark à Nancy a parfaitement lancé la nouvelle ère chez les Bleuets, cela ne restait qu’une rencontre amicale. Les choses sérieuses pour le nouveau sélectionneur débutent ce lundi avec le premier match des éliminatoires de l’Euro 2025. Les coéquipiers de Rayan Cherki ont pris la direction de la Slovénie dimanche et doivent confirmer les choses positives aperçues à Nancy et gommer les plus négatives. Pour ce premier match officiel, Thierry Henry a décidé de s’appuyer sur l’ossature qui avait débuté contre le Danemark.

Ayant gardé le même système en 4-3-1-2, le champion du monde 1998 place une nouvelle fois Cherki dans un rôle de meneur. Le n°10 français sera le chef d’orchestre des Bleuets et le pourvoyeur officiel de ballons pour le duo Kalimuendo - Barcola sur le front de l’attaque. Comme lors du premier match, les joueurs passés par l’OL seront nombreux puisque Johann Lepenant, Castello Lukeba et Malo Gusto sont tous trois titulaires en plus de Cherki et Barcola. Coup d’envoi de la rencontre à 18h qui est retransmise sur La Chaîne L’Équipe.

La composition des Espoirs contre la Slovénie : Restes - Gusto, Matsima, Lukeba, Merlin - Zaïre-Emery, Ugochukwu, Lepenant - Cherki - Barcola, Kalimuendo