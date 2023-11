O’Brien flashé à près de 35km/h lors de Rennes - OL

Unique buteur dans la victoire de l’OL à Rennes, Jake O’Brien a aussi rassuré défensivement. L’Irlandais a été flashé à 34,85km/h sur un repli défensif dimanche.

John Textor n’a pas tout bien fait depuis son arrivée à l’OL et sa volonté de jouer les directeurs sportifs peut en énerver plus d’un. Mais s’il y a bien un joueur sur lequel l’Américain ne semble pas s’être trompé, cela semble bien Jake O’Brien. Recrue surprise de l’été, l’Irlandais prend de plus en plus confiance au fil des matchs et des titularisations que lui offre Fabio Grosso. L’éclosion a de quoi ravir Textor qui revendiquait auprès de Laurent Blanc de lui donner sa chance à l'aide de la data alors que la défense lyonnaise tanguait et manquait de vitesse.

Ce n’était que partie remise et le match contre Rennes a mis un peu plus en lumière le colosse irlandais. "Quand on fait deux mètres, qu’on a quelques kilos sur la balance, on peut se trainer un peu, mais il a une allonge, il est rarement pris de vitesse et ce qu’il apporte surtout est son côté anglo-saxon, son fighting spirit, de ne jamais être battu", s’est félicité Nicolas Puydebois sur le plateau de TKYDG lundi.

Notre consultant avait vu juste puisque Jake O’Brien est bien un défenseur rapide et fait parler sa vitesse pour couvrir la profondeur. L’unique buteur dimanche à Rennes a été flashé à 34,85km/h lors d’un repli défensif, prouvant que sa taille n’était pas un obstacle à sa vitesse. Il l’avait déjà avoué en conférence de presse, mais le prouver avec des actes renforce ce sentiment. À 22 ans et seulement 5 matchs de Ligue 1, Jake O’Brien a forcément une marge de progression. Mais l’état d’esprit est lui bien au rendez-vous.