OL : Lucien Genet est décédé samedi

29e joueur à avoir porté le maillot de l’OL, Lucien Genet a quitté la famille OL samedi. À 95 ans, le papa de Guy est décédé.

C’est l’histoire d’une famille au service de l’Olympique lyonnais. Le début de l’aventure a commencé en décembre 1951 avec la signature de Lucien Genet comme joueur, un an après la création du club lyonnais. Vingt-neuvième joueur à avoir porté le maillot de l’OL dans l’histoire du club, Lucien Genet s’est éteint samedi soir, quelques heures après Gérard Collomb. En plus d’être un des pionniers de l’aventure lyonnaise, Lucien Genet avait transmis cet amour de l’OL à son fils et son petit-fils. Attaquant de l’OL pendant quatre saisons, il restera le premier joueur à avoir inscrit un quadruplé avec la formation rhodanienne pour qui il a joué à 53 reprises.

Ayant raccroché les crampons à seulement 27 ans en raison d’une blessure, Lucien Genet a retrouvé l’OL bien plus tard en accompagnant son fils Guy. Ce dernier a d’abord connu une carrière de défenseur (1976-80) avant de devenir un des intendants historiques du club. L’histoire avec la famille Genet ne s’est pas terminée là puisque Alexis, petit-fils de Lucien et fils de Guy, est passé par le centre de formation lyonnais et a même signé pro. Néanmoins, il n’aura jamais réussi à porter le maillot en professionnel. Avec le décès de Lucien Genet, c’est une histoire de plus de 70 ans qui prend fin avec le club rhodanien.