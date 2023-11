L’OL Futsal fait son entrée en Coupe Nationale

Auteur d’un sans-faute depuis le début de la saison, l’OL Futsal fait son entrée en lice en Coupe Nationale ce dimanche (16h). Les Lyonnais affrontent le Lyon 8 Futsal.

C’est ce qui s’appelle un début de saison de rêve. Deuxième la saison passée en Régional 1 et vainqueur de la Coupe LAuRa, l’OL Futsal avait de grosses ambitions au moment d’attaquer la nouvelle campagne de championnat comme nous l’avait expliqué Mathieu Salamand sur le plateau de "Tant qu’il y aura des Gones". Pour le moment, on ne peut pas dire que la ligne de conduite ne soit pas respectée par les joueurs de David Touré. Après huit journées de Régional 1, l’OL Futsal caracole en tête avec huit victoires. Surtout, le club lyonnais a réussi à se créer un matelas de six points sur l’ALF Futsal, champion la saison dernière, mais qui a raté l’ascension en barrages.

Le sans-faute en championnat devra être laissé de côté ce dimanche puisque l’OL Futsal joue un match de coupe à 16h. Pour le 3ème tour de la phase régionale, la formation rhodanienne affronte les voisins du Lyon 8 Futsal qui évolue en D2 du Rhône et pointe à la seconde place. Le match se dispute au gymnase Longchambon dans le 8e arrondissement.