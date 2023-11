OL - Médias : Eliseo Mucciante invité de TKYDG lundi

Après une dernière émission sans match à décrypter, l’équipe de "Tant qu’il y aura des Gones" parlera d’OL - Lille lundi à partir de 19h. L’équipe de TKYDG sera accompagnée par le journaliste Eliseo Mucciante.

Après une dernière émission placée sous le signe de la préparation physique, votre rendez-vous hebdomadaire qu’est "Tant qu’il y aura des Gones" va retrouver sa formule originale. L’équipe de TKYDG va pouvoir débriefer un match de l’OL puisque les Lyonnais affrontent ce dimanche soir (20h45) le LOSC à Décines. Aux côtés de Razik Brikh et Nicolas Puydebois, Eliseo Mucciante viendra parler de cette rencontre de la 13e journée de Ligue 1.

Encarté pendant 30 ans, le journaliste a suivi les belles heures de l’OL au début des années 2000. Il a oeuvré du côté de C Foot, de Football365 avant de devenir correspondant entre Rhône et Saône pour l’hebdomadaire But. Suiveur assidu du club lyonnais lors des premiers titres de champion de France et les épopées européennes du début des années 2000, Eliseo Mucciante vient apporter son regard sur la situation actuelle aux côtés de la fine équipe de TKYDG.