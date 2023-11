Les 16es de finale de la Coupe de France féminine verront l'OL entrer en lice. Les Fenottes apprendront le nom de leur futur adversaire le 11 décembre.

Une soirée spéciale dédiée aux tirages au sort des Coupes de France masculine et féminine. Le lundi 11 décembre prochain, une cérémonie sera organisée au Pavillon Dauphine à Paris à partir de 19 heures.

Durant cet événement, les joueurs et les joueuses de l'OL connaîtront le nom de leur premier adversaire dans les deux compétitions. Pour les hommes, ce sera pour le compte des 32es de finale. Pour les femmes, cela concernera les 16es.

L'OL veut conserver son trophée

Ce tour marquera l'entrée en lice des championnes en titre et actuelles premières de la D1. Les Fenottes, qui ont remporté leurs douze premiers matchs de la saison, veulent tout gagner, et accrocher ce trophée à leur palmarès fait partie de leur objectif. En finale de l'édition 2022-2023, les joueuses de Sonia Bompastor avaient dominé le Paris Saint-Germain sur le score de 2 à 1, avec un doublé d'Ada Hegerberg, et ce, malgré l'exclusion de Damaris Egurrola à la 86e.

Le 16e de final des Rhodaniennes se tiendra le week-end du 13 et 14 janvier, soit après la rencontre de reprise contre le Paris FC, dont la date n'est pas encore fixée.