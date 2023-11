OL - Mercato : un jeune du Standard Liège supervisé

À 16 ans, Noah Makembo affole les recruteurs européens. Le milieu de terrain du Standard Liège a été supervisé par les plus grands d’Europe dont l’OL récemment.

50 millions d’euros. C’est l’enveloppe que John Textor aurait promis à Matthieu Louis-Jean et sa cellule de recrutement pour cet hiver en cas de levée des sanctions de la DNCG. Une demi-centaine de millions d’euros afin de cibler quatre joueurs à même de pouvoir renforcer l’OL et aider le club lyonnais à se maintenir en Ligue 1. Avant de voir aussi loin et au 1er janvier 2024, Textor doit finir de convaincre le gendarme financier du football français et ensuite, il sera venu le temps de faire des emplettes avec un peu plus de succès que l’hiver dernier (Jeffinho, Amin Sarr et Dejan Lovren en pente douce depuis quelques mois). Noah Makembo ne fait pas partie des pistes privilégiées pour le mercato hivernal. À 16 ans, il ne représente pas vraiment la recherche d’expérience ciblée par la cellule de recrutement.

Un premier contrat pro l'été dernier

Néanmoins, ce jeune milieu de terrain fait partie des joueurs sur lesquels l’OL a un œil averti pour se renforcer dans le futur. D’après les informations de La Dernière Heure, Noah Makembo donne le tournis à plus d’une formation à travers l’Europe. Il est présenté comme l’une "des plus grandes pépites du centre de formation du Standard de Liège", de quoi pousser les plus grands d’Europe à suivre Makembo à la trace. Selon nos confrères belges, des scouts lyonnais sont venus observer récemment le milieu de terrain qui évolue avec la réserve du Standard. Néanmoins, la concurrence s’annonce féroce pour Noah Makembo, qui a déjà signé pro avec son club formateur. Le Bayern Munich l’a également "scouté" tandis que le Borussia Dortmund et l’Union Berlin avaient fait des offres l’été dernier.