Ce mercredi, les obsèques de Gérard Collomb se sont tenues à la Cathédrale Saint-Jean. Présent, Jean-Michel Aulas se souvient d’un homme politique "pragmatique" qui a su intervenir pour faciliter la construction du Parc OL, mais aussi apaiser les tensions avec Olivier Ginon, actionnaire majoritaire du LOU.

C’est une matinée d’émotion qui s’est tenue ce mercredi en la cathédrale Saint-Jean. Quatre jours après l’annonce du décès de Gérard Collomb, ses obsèques ont eu lieu dans le Vieux Lyon en présence de nombreuses personnalités comme le Président de la République, Emmanuel Macron, la Première Ministre, Elisabeth Borne ou encore l’ancien président François Hollande. À ces personnalités politiques se sont mêlées des personnalités lyonnaises comme Jean-Michel Aulas. L’ancien président de l’OL et l’ancien maire de Lyon avaient noué une forte relation au fil des années et des succès lyonnais.

Aulas veut renommer la gare Lyon-Part Dieu

C’est donc tout naturellement que Jean-Michel Aulas a répondu présent en la Cathédrale Saint-Jean pour rendre un dernier hommage à celui qui est devenu son ami. Présent devant le porche de la cathédrale, l’ancien président est revenu sur le personnage qu’était Gérard Collomb et sur son apport dans la réalisation du Parc OL à Décines malgré les différentes contestations et recours utilisés pour empêcher cette construction, mais aussi pour apaiser les relations avec Olivier Sinon, actionnaire majoritaire du LOU.

"Je l’ai déjà dit, mais Gérard (Collomb) était quelqu’un qui voulait vraiment que les choses se passent bien et trouver des solutions. C’était un homme politique pragmatique et ils ne le sont pas toujours, a-t-il déclaré à BFM Lyon en marge des obsèques. Quand il y a eu un certain nombre de difficultés à Lyon avec Olivier Ginon et qu’on ne trouvait pas de solutions autour des stades, il nous a emmenés diner ensemble. Ça a duré très, très longtemps parce qu’il fallait que le calumet de la paix termine la soirée, ce qui a été réalisé. Il savait s’occuper de la municipalité, mais aussi de tout ce qui touche et qui permet de développer la ville de Lyon."

Estimant que Gérard Collomb est "l’histoire de Lyon", Jean-Michel Aulas a suggéré qu’on renomme la gare Part-Dieu en hommage à l’ancien maire.