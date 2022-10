OL : chez les Fenottes, la liste des blessées s'allonge

Selma Bacha (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Sur la pelouse de la Juventus Turin jeudi (1-1), l'OL a certainement perdu pour un long moment Damaris Egurrola. Selma Bacha est elle touchée aux ischios.

Si l'OL n'est pas reparti avec une valise de Turin, les Fenottes ont possiblement perdu deux nouvelles joueuses contre la Juventus jeudi (1-1). Lors de ce match de poule de la Ligue des champions, l'Olympique lyonnais a vu Damaris Egurrola rester au sol suite à un duel à la retombée d'un coup franc italien. Sonia Bompastor craint pour la milieu de terrain "une luxation de la rotule".

Mais les Rhodaniennes n'étaient pas au bout de leur peine. Au coup de sifflet final, Selma Bacha s'est écroulée sur le terrain, touchée aux "ischio-jambiers" d'après l'entraîneure. Ces deux éléments se rajoutent à la longue liste de joueuses à l'infirmerie depuis un moment : Carpenter, Mbock, Marozsan, Däbritz, Majri, Macario, Hegerberg.

Même si Delphine Cascarino et Vanessa Gilles sont de retour, Bompastor devra vraisemblablement jongler encore un peu plus avec un effectif réduit et rajeuni sur les prochaines semaines, à commencer par dimanche lors de la réception de Fleury pour la 6e journée de championnat.