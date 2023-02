Légende de l’OL, Sonny Anderson a été désigné comme conseiller de l’OL Groupe, mercredi. Ce choix, dans un contexte tendu à Décines, est loin de faire l’unanimité chez les sympathisants lyonnais.

Il n’a même pas encore commencé sa mission que l’opinion est déjà sceptique. Depuis mercredi, Sonny Anderson est devenu le conseiller de l’OL Groupe. Une volonté assumée de Jean-Michel Aulas de restructurer l’organigramme du club, mais aussi de choisir un grand nom de l’histoire lyonnaise afin de renforcer l’identité locale comme c’est le cas depuis cet été avec les retours d’Alexandre Lacazette et de Corentin Tolisso. Avec Anderson, le président lyonnais a frappé juste, car l’ancien attaquant reste à jamais celui qui a fait passer l’OL dans une autre dimension à l’été 1999. Seulement, cette fois-ci, il n’est pas attendu sur le terrain, mais bien en coulisses pour un rôle de conseiller qui reste encore clairement à définir.

Sera-t-il un nouveau Gérard Houllier qui s’occupait à peu près de tout à l’OL ? Ou aura-t-il un rôle purement consultatif, lui qui va continuer ses fonctions de conseiller sportif à Lyon-La Duchère, club partenaire de l’OL ? La conférence de presse ce jeudi (11h15) devrait permettre d’en savoir un peu plus, mais chez les supporters, ce retour a été accueilli avec peu d’enthousiasme. Plus que l’ancienne idole, l’environnement lyonnais cible le choix de Jean-Michel Aulas. "Immense respect pour le joueur. Mais c’est encore un doudou d’Aulas, regrette Ewan, supporter du virage sud. On aurait aimé de la compétence et le début d’une vraie restructuration du sportif du club. À voir peut-être que ça sera une belle surprise, mais j’ai un petit doute."

Les supporters veulent de la compétence plus qu'un nom

En réalité, Sonny Anderson a le malheur (ou la chance) d’arriver dans un contexte d’opposition entre les groupes de supporters et la direction lyonnaise. Depuis un mois, les Bad Gones et Lyon 1950, en tête, réclament une restructuration générale du pole sportif avec notamment les départs de Vincent Ponsot, futur invité de TKYDG, et Bruno Cheyrou. Ce dernier pourrait malgré tout être nommé directeur sportif, un rôle qu’il occupe officieusement pour notre consultant Nicolas Puydebois. Ce dernier rabâche ces dernières semaines sur le plateau de Tant qu'il y aura des Gones que plus qu'un nom, il faut une personne compétente, que ce soit pour être conseiller ou directeur sportif. Avec Anderson dans un rôle de conseiller, Aulas chercherait donc à passer de la pommade à des supporters qui ne sont désormais plus dupes.

La combinaison du retour d’une idole avait déjà été utilisée en 2019 avec Juninho et la stratégie avait plutôt bien marché après des mois de contestation sur Bruno Genesio. L’aventure s’est terminée en eau de boudin et les critiques du président lyonnais envers son ancien directeur sportif sont toujours bien présentes, même si Jean-Michel Aulas a tendu la main à Juninho au début du mois. "Les retours au club n’ont pas vraiment été une réussite ces dernières années. Après, Anderson a l’avantage de ne jamais réellement avoir coupé les ponts avec le club, même après sa carrière, note Marc, ayant connu ses premiers matchs à Gerland avec Sonnygoal. Il a toujours eu un pied à l’OL. Ça peut lui permettre d’éviter de finir comme Coupet ou Juninho qui ont vu leur statut de légende s’effriter et quitter le club en mauvais termes."

Une après-carrière mitigée pour Anderson

Dans ce qui ressemble à un écran de fumée de la part de la direction, l’environnement lyonnais espère logiquement se tromper sur la plus-value que peut apporter Sonny Anderson dans ce rôle de conseiller. "On est déjà en train de lui faire un procès d’intention alors qu’il n’a même pas encore pris ses fonctions", regrette Jacques, un fidèle du site Olympique-et-Lyonnais. Entre la joie de revoir "Sonnygoal" au club et les raisons de cette nomination, c’est malheureusement la seconde qui prend le dessus. Il faut dire que le CV de l’ancien capitaine lyonnais depuis sa retraite sportive ne plaide pas forcément en sa faveur. Certaines personnes proches du club n’hésitent pas à mettre en avant son aventure ratée à Neuchâtel Xamax (Suisse) au début des années 2010 ainsi que son premier retour à l’OL en qualité d’adjoint en charge des attaquants pour regretter ce choix. Deux rôles qui n’avaient pas été couronnés de succès.

Anderson n’a d’ailleurs plus occupé de poste dans le milieu du football depuis 2011 et même s’il garde un pied dedans grâce à son rôle de consultant à beIN Sports, il n’a plus touché à des prérogatives footballistiques depuis une décennie. Avec l’ambassadeur de l’OL Fondation, les supporters ont peur de voir la nomination d’un grand nom certes, mais qui ne fera pas de vagues. L’heure était pourtant à voir quelqu’un mettre un coup de pied dans la fourmilière. Mais, ce ne devrait pas être le cas et c’est bien ce qui dérange les plus fidèles sympathisants de l’OL. "On nous fait croire qu'on change quelque chose sans changer quelque chose au final". Comme dans un procès, tout le monde est innocent tant qu’il n’est pas jugé coupable. À Sonny Anderson de faire taire ses détracteurs désormais…