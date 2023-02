Adversaire de l’OL en Coupe de France, Grenoble joue une partie de sa saison dans les prochains jours. Entre la réception du Havre en Ligue 2 et le déplacement à Décines, le GF38 veut se transcender.

Le match est dans un peu moins d’une semaine et pourtant le quart de finale de Coupe de France contre l’OL hante déjà l’esprit des Grenoblois. Cependant, le club isérois a un choc qui l’attend en Ligue 2 ce week-end avec la réception du leader havrais au Stade des Alpes, samedi. Malgré tout, la perspective du duel de coupe contre le voisin lyonnais est forcément déjà un peu présent à Grenoble. Cinquième du championnat, le GF38 réalise une saison plus que correcte et son parcours en Coupe de France est la petite cerise sur le gâteau.

Dans l’Isère, la perspective de faire un coup au Parc OL est bien là face aux performances aléatoires des Lyonnais même si la partie s’annonce compliquée."On sait que sur le papier, il y a une différence de niveau, mais on sait aussi que Lyon est un peu sur courant alternatif cette saison : un coup, c'est bien, un coup, c'est moyen, a déclaré Jessy Benet, le milieu de terrain grenoblois à la LFP. Si on est à 150% et qu’ils ne sont pas à leur niveau, comme lors de certains matchs de Ligue 1, on aura notre chance. À l’inverse, s’ils sont à leur niveau, on sait que ça sera très compliqué de passer."

Dans ce match que le milieu voit comme un "match de gala", Jessy Benet ne voit pas Grenoble s’avancer comme une bête consciente de son sort. S’ils auraient certainement aimé un adversaire plus "faible" pour accéder aux demi-finales, les Grenoblois comptent sur le soutien populaire pour décrocher le précieux sésame. "Il faudra prendre du plaisir. Bien évidemment, on a envie de passer. C’est un match que tout le monde a envie de jouer. Il ne faut pas se mettre plus de pression pour autant. Si tout se passe bien pour nous, ça ne pourra être qu’une bonne surprise."