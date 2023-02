OL : Anderson aura un rôle "dans le sportif chez les garçons"

Sonny Anderson, consultant beIN Sports et ancien attaquant de l’OL (Photo by GABRIEL BOUYS / AFP)

Nommé conseiller de l’OL Groupe, Sonny Anderson n’aura pas un rôle à la Gérard Houllier. Le Brésilien aura un avis sur tout ce qui concerne le sportif dans la section masculine.

Il faudra attendre 11h15 pour connaitre tous les contours de sa nouvelle mission de conseiller, mais une chose est sûre, Sonny Anderson n’occupera pas les mêmes fonctions que Gérard Houllier. Si comme l’ancien coach lyonnais, il ne sera pas un salarié du club, mais bien un prestataire extérieur, le Brésilien ne s’occupera de l’Académie ou de la section féminine, mais bien et uniquement des garçons. C’est en tout cas ce qu’il a annoncé sur le plateau de beIN Sports, mercredi soir. "Je vais avoir un rôle de conseiller sportif auprès du président et sur tout ce qui concerne le sportif chez les garçons."

Anderson conserve ses rôles à beIN Sports et La Duchère

À 52 ans, Sonny Anderson va donc commencer une nouvelle mission dans son après-carrière, même s’il ne va pas lâcher son rôle de consultant à la télévision ni même celui qu’il occupe depuis quelque temps à Lyon-La Duchère. Si la nomination de "Sonnygoal" a été accueillie avec un certain détachement de la part des supporters, l’ancien capitaine de l’OL veut que le club reprenne sa marche en avant. "Ce qui a été fait est fait et maintenant, il faut garder le positif et tendre vers encore plus de positif. L’objectif est de gagner des matchs et de prendre des points." Rien de révolutionnaire pour le moment, mais, de toute façon, tout ne changera pas en un claquement de doigts.