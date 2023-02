Mercato : l’OL "n’a pas fait ce qu’il voulait" cet hiver, selon Blanc

Presque un mois après la fermeture du mercato, Laurent Blanc est revenu sur cette fenêtre de transferts. L’entraîneur de l’OL concède qu’il n’a pas forcément eu ce qu’il souhaitait.

On a l’habitude de le voir plutôt souriant et taquin lors des différentes conférences de presse. Pourtant, ce jeudi, Laurent Blanc donnait l’impression d’être un peu chafouin. L’entraîneur lyonnais n’a clairement pas apprécié le visage de son équipe à Auxerre, le manque de mouvement collectif mais aussi comme souvent la jeunesse de son effectif. A Angers, la moyenne d’âge pourrait bien être encore plus basse avec les différentes absences mais l’intégration de certains jeunes comme Mohamed El Arouch. S’il s’était montré satisfait d’avoir dégraisser un peu son groupe durant l’hiver, Blanc regrette que l’OL "n’a pas fait ce qu’on voulait au mercato. Il faut l’accepter aussi."

Deux recrues pas encore prêtes

Un mois après la fermeture de ce marché des transferts, l’entraîneur lyonnais laisse transparaître pour la première fois un certain mécontentement sur cette absence de vrais renforts hivernaux. Amin Sarr a pris du temps de jeu depuis son arrivée mais est encore en rodage tandis que Jeffinho est encore juste physiquement, comme l’a concédé Blanc. "Il est apte à jouer mais à mon avis pas un match entier. Il nous est arrivé blessé et pas à un niveau physique acceptable. On l’a fait travailler cette semaine et il a été intéressant. Il a un bon toucher de balle et il va vite avec ballon. Il peut nous aider sur des bouts de match et petit à petit jouer plus."

Quand le mercato hivernal doit permettre de se renforcer avec des éléments prêts tout de suite, l’OL n’a clairement pas adopté cette stratégie.